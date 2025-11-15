Angleterre - Nouvelle-Zélande : le XV de la Rose a écrasé les All Blacks... le résumé

Dans leur antre fétiche de Twickenham, l'Angleterre a fait mordre la poussière à la Nouvelle-Zélande (33-19). Le XV de la Rose attendait une victoire face aux Blacks depuis 2012.

En direct

18:06 - L'Angleterre réalise l'exploit et bat la Nouvelle-Zélande (33-19) Dans un Twickenham bondé, l’Angleterre a pris le meilleur sur la Nouvelle-Zélande (33-19). Le XV de la Rose attendait ce moment depuis 2012. Mené contre le cours du jeu sur des essais de Fainga'anuku (0-5, 15e) et Taylor (0-12, 17e), le XV de la Rose a commencé sa remontée grâce à des réalisations de Lawrence(5-12, 25e) et à deux drops de Ford (38e et 40e, 11-12). En seconde période, en supériorité numérique à la suite de l’exclusion temporaire de Taylor (42e), les protégés de Borthwick ont insisté sur du jeu direct. Un choix payant, Underhill (18-12, 45e) et Dingwall (25-12, 55e) ont visité l’en-but néo-zélandais. Malgré une réalisation de Jordan (25-19, 67e), les All Blacks ont bu le calice jusqu’à la lie. Ford a ajouté trois points (28-19, 75e) et Roebuck, au terme d’une contre-attaque (78e), a tiré le bouquet final d’une après-midi inoubliable pour les supporters anglais.

18:01 - ESSAI POUR L'ANGLETERRE ! (78e) Pollock a profité d'une incompréhension dans la ligne d'attaque néo-zélandaise pour pousser l'action au pied. Plus vif, Roebuck a marqué en coin. Ford ne transforme pas, mais l'Angleterre va s'imposer.

17:57 - FORD PASSE LA PÉNALITÉ ! (76e) Le demi d'ouverture de l'Angleterre ne tremble pas. Le XV de la Rose reprend neuf point d'avance.

17:52 - Est-ce la pénalité de la gagne pour l'Angleterre ? (75e) Scott Barrett est retombé dans l'alignement adverse au terme d'une touche. Ce n'est pas autorisé. À 22 mètres, en coin, Ford appelle le tee. L'ouvreur anglais peut donner neuf point d'avance au XV de la Rose.

17:50 - Les All Blacks multiplient les erreurs (72e) Leicester Fainga'anuku a pris dans les airs Roebuck. Il est logiquement sanctionné. L'Angleterre évolue en infériorité numérique pour encore trois minutes.

17:48 - Pollock soulage Twickenham (70e) La nouvelle coqueluche du rugby anglais a gratté un ballon. Il a mis fin au temps fort néo-zélandais et le public a exulté. Ford sort le ballon dans les 22 mètres néo-zélandais.

17:44 - ESSAI POUR LA NOUVELLE-ZÉLANDE ! (66e) Après un superbe travail de sape des avants, Jordan, mis dans un trou par McKenzie, a marqué entre les perches. L'ouvreur des All Blacks a ajouté deux points. L'Angleterre n'a plus que six points d'avance.

17:42 - Earl reçoit un carton jaune (65e) Le troisième ligne paie pour tout le monde. L'Angleterre a réalisé trois fautes dans la zone de marque. La Nouvelle-Zélande insiste !

17:40 - Smith est pénalisé (62e) Dans la zone de marque, les Anglais ont égaré la possession. Proctor, d'une manière intelligent, a joué au pied dans le champ profond. Isolé, l'arrière du XV de la Rose a concédé une pénalité. McKenzie sort le ballon à cinq mètres. La touche est en faveur de la Nouvelle-Zélande.

17:38 - Les All Blacks souffrent en mêlée (61e) Malgré les changements, la Nouvelle-Zélande continue de subir dans ce secteur. Sur la pénaltouche, Ford ramène les siens dans les 22 mètres néo-zélandais.

17:37 - La Nouvelle-Zélande se casse les dents (60e) À l'impact, McKenzie a perdu la possession. Le XV de la Rose se dégage. Twickenham encourage la bande à Itoje.

17:35 - Les All Blacks tentent de réagir (58e) Mitchell a sorti le ballon directement en dehors des limites. La Nouvelle-Zélande revient jouer vers les 22 mètres anglais.

17:33 - ESSAI POUR L'ANGLETERRE ! (56e) Lors d'un lancement en première main, sur une touche, Lawrence a fixé deux défenseurs avant de libérer les bras pour Dingwall. Placé dans un intervalle, le centre a marqué sans opposition. Ford a ajouté deux points ! Le XV de la Rose s'envole !

17:32 - Ford continue de planer ! (55e) Le demi d'ouverture du XV de la Rose réalise un superbe 50:22. L'Angleterre est dans la zone de marque !