DIRECT. France - Fidji : un début en fanfare pour les Tricolores, suivez le match

Ce samedi, l'équipe de France accueille les Fidji pour relancer la machine après la défaite face à l'Afrique du Sud.

En direct

21:29 - Déjà le deuxième essai pour la France ! (14-0) Au terme d'un ballon porté formé autour d'Ollivon, le pack français fait parler sa puissance pour filer à l'essai. C'est transformé par Ramos. (14-0)

21:27 - Carton jaune pour Ravutaumada ! (14') Les Fidjiens vont évoluer au moins pour les 10 prochaines minutes à 14, en attendant la décision du bunker. On revient au jeu avec une pénaltouche pour les Bleus à cinq mètres.

21:26 - Arbitrage vidéo (14') Monsieur Ridley souhaite revoir un plaquage de Canakaivata sur Barassi à cinq mètres. On soupçonne un plaquage à la tête.

21:24 - Les Bleus sanctionnés à 5 mètres (13') Alors qu'ils étaient sur le point d'amorcer un maul à 5 mètres, Alldritt est sanctionné dans la construction de celui ci. L'occasion pour Muntz de dégager son camp mais il ne trouve pas la touche.

21:23 - Bielle-Biarrey tout proche de l'essai ! A l'intérieur, Bielle-Biarrey s'était présenté à hauteur mais un Fidjien a coupé la trajectoire au dernier moment. Monsieur Ridley revient à un avantage. Ntamack trouve la pénaltouche à 5 mètres.

21:21 - Pénalité manquée pour les Fidji (7-0) Après une faute au sol française, Muntz manque la pénalité à 35 mètres légèrement sur la droite. Sur la relance, Barassi est pris haut.

21:18 - Essai des Bleus ! (7-0) Après une prise d'intervalle plein axe de Barassi, le centre toulousain décale Depoortere qui file entre les poteaux. Ce sont les Bleus qui frappent les premiers dans cette rencontre. C'est transformé par Ramos à 10 mètres plein axe. (7-0)

21:15 - Rayasi commet un en-avant (4') Alors que l'arrière fidjien entamait une relance à la main, le plaquage tranchant aux jambes de Barassi lui fait commettre un en-avant. Première mêlée du match introduction France dans le camp adverse.

21:14 - Alldritt impérial au sol ! (3') Le capitaine des Bleus s'illustre déjà avec un ballon gratté sur ses 22 mètres. Lucu enchaîne avec un long jeu au pied plein centre.

21:13 - Barassi hors jeu (2') Sur une chandelle allumée par Bielle-Biarrey, Barassi est hors jeu. L'occasion pour les Fidjien de trouver une pénaltouche à l'entrée des 22 mètres français.

21:12 - Coup d'envoi bien capté (1') Muntz est impeccable sous le coup d'envoi de Ntamack. Au niveau de la ligne médiane, les Bleus amorcent un ballon porté avant que Lucu ne parte dans le fermé. Il est poussé en touche.

21:12 - C'est parti ! Ntamack donne le coup d'envoi du match, c'est parti au Matmut Atlantique de Bordeaux !

21:07 - L'entrée des deux équipes ! Les deux nations font leur entrée dans un Matmut Atlantique Stadium bouillant. Place aux hymnes !

21:00 - L'arbitre de la rencontre L'arbitre de la rencontre sera l'Anglais Christophe Ridley.

20:48 - La composition des Fidji ! Même XV de départ que face à l'Angleterre pour les Fidjiens. On retrouve notamment plusieurs joueurs évoluant au sein du Top 14 : Rayasi à l'arrière, Wainiqolo à l'aile, Tuisova au centre ou encore Sowakula en troisième ligne.

20:41 - La composition de l'équipe de France ! Fabien Galthié confie le capitanat à Alldritt. Dans le pack, à noter le retour d'Ollivon. Derrière, Lucu est associé à Ntamack tandis que Depoortere remplace Fickou au centre.

20:33 - Un historique à l'avantage des Bleus Dans son histoire, les Fidji n'ont battu qu'à une reprise l'équipe de France. C'était en 2018 en amical (14-21). Sinon, les Bleus affichent 8 victoires en 9 rencontres face à cet adversaire.

20:26 - De la continuité pour les Fidji Malgré une lourde défaite à Twickenham, les Fidjiens avaient délivré une prestation plutôt aboutie avant de craquer en fin de match. Face aux Bleus, ils se présentent avec le même XV de départ.

20:18 - Les Bleus, une défaite amère à effacer Après le revers face à l'Afrique du Sud, l'équipe de France compte bien se relancer avec la manière face à un adversaire qui paraît à portée. A domicile, les Bleus restent sur six victoires sur leurs sept derniers matches.