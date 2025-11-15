France - Fidji : entre turnover et changement de capitaine, le XV de France prêt à se relancer

Ce samedi à 20h10, l'équipe de France accueille les Fidji pour relancer la machine après la nouvelle défaite face à l'Afrique du Sud.

Samedi dernier, la défaite à domicile face à l'Afrique du Sud (17-32) était amère pour les Bleus, c'est le moins que l'on puisse dire. Déjà parce que le score était lourd au vu de la physionomie du match et parce qu'elle n'était pas sans raviver le douloureux souvenir d'un quart de finale de Coupe du Monde 2023 aussi perdu face à ces mêmes Springboks. Alors pour remettre en route la machine, Fabien Galthié a procédé à des changements, en premier lieu du capitaine, Grégory Alldritt qui portera la brassard. Un homme fort du pack français fera aussi son retour, Charles Ollivon, tandis qu'avec le forfait de Nolann Le Garrec, Maxime Lucu sera titulaire au poste de demi de mêlée. Au centre, Gael Fickou ne sera pas reconduit puisque c'est Nicolas Depoortere qui entamera la rencontre. Pour le reste, Fabien Galthié reconduit le triangle arrière Penaud - Ramos - Bielle-Biarrey et Montagne dans l'axe gauche de la mêlée.

Pour les Bleus, il ne faudra pas prendre de haut cette équipe fidjienne, diablement joueuse comme à son habitude. Si le score final est lourd à Twickenham (38-18), elle reste sur une belle prestation face aux Anglais. Face au XV de France, elle se présente d'ailleurs avec la même composition de départ, avec beaucoup de joueurs évoluant au sein du Top 14. On retrouve quelques noms que l'on connait bien dans l'hexagone, Rayasi à l'arrière, Tuisova au centre, Wainiqolo à l'aile ou encore Sowakula en troisième ligne.

A quelle heure débute France - Fidji ?

La rencontre France - Fidji débutera à 20h10 au Stade de France.

Sur quelle chaîne voir France - Fidji ?

La rencontre France - Fidji est à retrouver sur TF1.

Quelles sont les compositions de France - Fidji ?

France. Ramos - Penaud, Depoortere, Barassi, Bielle-Biarrey - (o) Ntamack, (m) Lucu - Jegou, Alldritt (cap), Jelonch - Meafou, Ollivon - Montagne, Marchand, Gros.

Fidji. Rayasi - Ravutaumada, Ravouvou, Tuisova, Wainiqolo - (o) Muntz, (m) Kuruvoli - Canakaivata, Mata, Sowakula - Mayanavanua, Nasilasila - Doge, Ikanivere (cap.), Mawi.