Fabien Galthié est en couple avec cette chanteuse : "Elle lui donne envie de faire des folies"

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié est discret sur sa vie privée, mais ne peut cacher sa romance avec une chanteuse et ex-mannequin connue.

Fabien Galthié évite généralement d'en parler. La vie privée du sélectionneur du XV de France est discrète. Une façon de protéger son intimité, surtout dans ce milieu ultra médiatique du sport de haut niveau. Mais il y a quelques années, une fuite en Une de Voici avait levé le voile sur l'idylle entre le chef des Bleus et une chanteuse et actrice bien connue du grand public, à travers des photos osés sur une plage. Le couple avait d'ailleurs décidé de porter plainte contre le magazine en 2023.

Le nom de celle qui partage la vie de Fabien Galthié ? L'ancien mannequin Helena Noguerra. "Ce n'est pas moi qui en parle, ce sont les gens qui en parlent pour moi. Je n'en ai pas envie. Je préfère garder ça pour moi", avait expliqué l'intéressée pour Figaro La Nuit. "Fabien est un garçon déterminé, ambitieux, mais Helena le rend plus léger, lui donne envie de faire des folies. Ils se sont bien trouvés. Ils ont le même humour et passent leur temps à rigoler, ça les rend incroyablement complices ", avait de son côté lancé un proche du couple au magazine.