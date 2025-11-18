Nations Championship 2026 : dates et calendrier complet du XV de France

Le nouveau tournoi de rugby va voir le jour en 2026, découvrez le calendrier.

En 2026, il n'y aura plus de tournée d'automne et pas seulement le 6 Nations. Place désormais au Nations Championship avec 6 journées au programme, de juillet à novembre, avant une phase finale très intense à Londres à la toute fin du mois de novembre. Trois rencontres se dérouleront en juillet et potentiellement 5 rencontres en novembre. Le calendrier du XV de France a été dévoilé ce mardi 18 novembre et la bande à Fabien Galthié affrontera la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon puis les Fidji, l'Afrique du Sud et l'Argentine.

Dans un premier temps, les nations de l'Hémisphère Nord se rendront dans le Sud puis ce sera autour de l'hémisphère sud de se rendre dans l'hémisphère nord. À l'issue de ces six rencontres, les deux nations en tête du classement de leur hémisphère s'affronteront lors du week-end spécial à Londres. Les deuxièmes joueront également les deuxièmes de l'autre hémisphère, et ainsi de suite. "Le week-end des finales ajoutera une dimension totalement nouvelle pour les fans et promet de créer un spectacle incroyable, de couronner les champions et d'agir comme un catalyseur pour développer la portée du rugby à l'échelle mondiale", a commenté Tom Harrison, PDG des VI Nations dans un communiqué.

Sur quelle chaîne suivre la compétition ?

La compétition sera diffusée sur les antennes de TF1 jusqu'en 2028.