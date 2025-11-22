"Il est un peu effacé" : la rupture entre Romain Ntamack et le XV de France

Le demi d'ouverture des Bleus est la cible de très nombreuses critiques.

À juste titre ou non, Romain Ntamack est la cible de nombreuses critiques depuis le début de la tournée d'automne. Après une déroute face à l'Afrique du Sud et une victoire laborieuse face aux Fidji, le XV de France doit montrer un visage plus conquérant ce samedi face à l'Australie.

Si l'équipe sera la "meilleure du moment" comme aime le dire Fabien Galthié, la présence de l'ouvreur du Stade Toulousain est critiquée. Loin d'être celui qui a crevé l'écran, il n'a pas été non plus le plus mauvais des joueurs. Mais après plusieurs années au sein du XV de France, certains attendent beaucoup plus de la part du joueur de 26 ans. Yann Delaigue, ancien international l'avoue auprès de L'Équipe ,"il est un peu effacé" même s'il ne fait jamais de mauvais matchs. J'aimerais qu'il soit plus leader, plus brillant, qu'il prenne des initiatives." Pour Richard Dourthe, même constat. "On le voit davantage avec son club car l'animation y est plus importante autour de lui. Il a plus de solutions pour faire briller ses partenaires ou briller lui-même. Avec les Bleus, je ne sais pas s'il est vraiment épanoui".

Mais pas pour le sélectionneur Fabien Galthié, pas de sujet selon lui comme il a indiqué en conférence de presse jeudi 20 novembre. "Il n'y a pas de sujet sur la performance de Romain. Si vous regardez en détail, vous verrez sa performance défensive, ou sur les balles aériennes, vous verrez aussi sa performance sur la qualité du jeu au pied. Le problème d'un joueur qui est au milieu du jeu, c'est que, lorsque les ballons ne reviennent pas dans la partie centrale, c'est difficile pour lui de mener le jeu. Donc, pour nous, il n'y a aucun sujet. Après, les critiques, on les entend, c'est normal, on les accepte."