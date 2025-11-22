DIRECT. France - Australie : les Bleus brouillons et toujours friables, suivez le direct
L'équipe de France de Rugby affronte ce samedi l'Australie au Stade de France pour le dernier des trois test-matches de la tournée automnale. Cette rencontre regorge d'un enjeu colossal, intimement lié aux perspectives du Mondial 2027.
21:37 - 25' - RAMOS EGALISE (14-12)
Grâce à une succession de passes qui apporte un surnombre sur l'extérieur, Romain Ntamack sert idéalement Thomas Ramos, l'arrière Toulousain n'a plus qu'à courir vers l'en but pour égaliser (12-12). Sa transformation est manquée
21:33 - 22' - Bell punit les Bleus (7-12)
Quelle grosse erreur défensive des Bleus sur une percée de Gordon qui est mal attaqué, les espaces se libères et l'avant Angus Bell s'en va aplatir tranquillement dans l'en but des Bleus. Edmed réussit cette fois la transformation
21:31 - 20' - Une entame brouillonne
Début de match très compliqué pour les Bleus sur le plan défensif avec beaucoup de duels perdus dans les zone de rucks et des récupérations de ballons qui sont rarement fructifiés
21:28 - 17' - Deuxième échec d'Edmed
Dans une position axiale à 25 mètres, Edmed manque sa deuxième pénalité. La France reste devant au score
21:27 - 16' - Ollivon touché et remplacé
Victime d'une commotion, Charles Ollivon laisse sa place à Oscar Jegou
21:24 - 12' - Une défense friable
Les Bleus se font transpercer par les Wallabies, mais l'arbitre annule logiquement un essai de Mcreight pour un en-avant
21:20 - 9' - DEPOORTERE SONNE LA REACTION BLEUE (7-5)
Sur énorme travail de son partenaire en club Louis Bielle-Biarrey qui trouve une brèche sur une sortie de ruck avant de gagner trente mètres, Nicolas Depportere aplatit tranquillement en offrant un parfait au relais à son coéquipier. Thomas Ramos transforme l'essai
21:17 - 6' - Une percée stoppée
Enorme défense Australienne sur plusieurs tentatives d'incursions des Bleus dans la zone des 22 mètres, l'arbitre siffle une pénalité en faveur des Wallabies, qui peuvent dégager
21:13 - 3' - Essai pour Faessler (0-5)
Les Français sont cueillis à froid par une équipe Australienne très agressive dans ses premières minutes, c'est Faessler qui aplatit en force sur une passe d'Ikitau en sortie de ruck alors que Edmed manque la transformation (0-5)
21:11 - C'est parti !
L'arbitre anglais Luke Pearce donne le coup d'envoi de cette rencontre entre France et l'Australie
21:05 - Entrée des joueurs
Les joueurs font leur apparition sur la pelouse du Stade de France accompagnés des feux d'artifice dans une magnifique ambiance, place aux hymnes
21:03 - Match particulier pour Meafou
Ce France–Australie a une saveur toute particulière pour Emmanuel Meafou. Rétabli du virus qui l’avait privé du match face aux Fidji, le géant franco-samoan s’apprête à affronter des joueurs qu’il croisait autrefois dans les compétitions scolaires de Brisbane, Melbourne ou Sydney. Lui qui aurait pu porter le maillot des Wallabies a choisi les Bleus dès l’obtention de son passeport, assumant pleinement ce virage décisif. Ce soir, au Stade de France, il jouera pour la première fois devant deux membres de sa fratrie venus d’Australie, un moment symbolique pour le deuxième ligne toulousain
20:59 - 6 défaites en 7 matches
Les Wallabies connaissent actuellement l'une des pires séries de matches en terme de résultats avec 6 défaites sur les 7 dernières rencontres. En ce mois de Novembre les hommes de Joe Schmidt ont été défaits par l'Angleterre, l'Italie et l'Irlande
20:52 - Les Bleus donneront le coup d'envoi
Gregory Aldritt qui retrouve sa place en tant que numéro 8 ce soir, a gagné le toast d'avant match devant Harry Wilson
???????????????????? ???????????????? ???? ???????????????? ???????????????????? @wallabies !
Ce sont nos Bleus qui donneront le coup d'envoi de cette rencontre.
20:45 - Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Australie ?
La rencontre est à suivre en direct sur TF1. Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme TF1+.
20:38 - Un froid glacial
Ce soir, au Stade de France, les Australiens seront sûrement déboussolés par un froid mordant, avec –2 °C annoncés, un vrai dépaysement pour une équipe habituée à des climats bien plus doux. L'équipe de France risque d'en souffrir avec des possibles duels moins engagés
20:31 - Galthié défend Ntamack
Malgré les critiques persistantes sur son influence jugée insuffisante dans le jeu offensif, Romain Ntamack continue de bénéficier de la pleine confiance de Fabien Galthié. Le sélectionneur l’a affirmé sans ambiguïté : "Pour nous, il n'y a aucun sujet sur la performance de Romain." Il a souligné aussi la qualité des prestations défensives de l’ouvreur toulousain, sa fiabilité sous les ballons aériens et la propreté de son jeu au pied. Pour Galthié, les difficultés actuelles s’expliquent surtout par le manque de munitions au centre du terrain plutôt que par une prétendue absence d’impact de Ntamack. Et face aux critiques, il se montre presque décontracté : "On les entend. On les accepte."
20:24 - LE XV des Wallabies
Du côté des Australiens, le manager Joe Schmidt ne pourra pas compter sur Carter Gordon (forfait), le poste d'ouvreur a été confié à Tane Edmed. Faessler garde sa place de titulaire comme talonneur au dépend de Billy Polard (blessé). Derrière, la paire de centres Ikitau-Suaalii, malgré l'engouement populaire pour voir le second à l'arrière, est maintenue. Le XV qui débutera est comme suit : 15. Jorgensen ; 14. Potter, 13. Suaalii, 12. Ikitau, 11. Pietsch ; 10. Edmed, 9. J. Gordon ; 7. McReight, 8. Wilson (cap.), 6. Hooper ; 5. Williams, 4. Frost ; 3. Tupou, 2. Faessler, 1. Bell
20:17 - Flament et Meafou de retour
Absents du dernier match face au Fidji, le duo Toulousain Thibaud Flament - Emmanuel Meafou retrouve la deuxième ligne juste devant un trident de première ligne inchangé GrosèMarchand-Montaigne. En charnière Lucu accompagnera Romain Ntamack alors que Charles Ollivon retrouve son poste de flanker. Le quinze concocté par Fabien Galthié est comme suit : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Fickou, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ntamack, 9. Lucu ; 7. Ollivon, 8. Alldritt (cap.), 6. Jelonch ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Montagne, 2. Marchand, 1. Gros
La composition du XV de France pour le dernier match de Tournée d'Automne, contre l'Australie ????????????????
Allez les Bleus, on compte sur vous pour terminer fort ????
Et, on n’oublie pas non plus la 10ᵉ journée de #TOP14 qui commence exceptionnellement vendredi soir ! pic.twitter.com/oTOROWMNEC
20:10 - H - 1 !
Troisième et dernier test automnal pour l'équipe de France. Ce soir les Bleus affrontent l'Australie au Stade de France. Début de match à 21h10
???????????????????? ???????? ???????????????????? !
Ce soir, le #XVdeFrance joue son dernier match de la tournée d'automne au Stade de France, face aux Australiens.
???????????????? Rendez-vous à 21h10 en direct sur @tf1 ! #FRAAUS pic.twitter.com/6VixyJftEq