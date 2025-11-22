France - Australie : Un choc aux enjeux lourds pour les Bleus

L'équipe de France de Rugby affronte ce samedi l'Australie au Stade de France pour le dernier des trois test-matches de la tournée automnale. Cette rencontre regorge d'un enjeu colossal, intimement lié aux perspectives du Mondial 2027.

Place au dernier match de la tournée de novembre pour le XV de France, ce samedi au Stade de France, avec un enjeu immense, montrer un visage bien plus convaincant que celui affiché face à l'Afrique du Sud puis les Fidji, tout en évitant un revers aux conséquences lourdes. Battus sèchement par les Springboks (17-32) puis laborieux contre les Fidji (34-21), les Bleus sont attendus au tournant. La France, actuellement 5e au classement mondial, pourrait même quitter le Top 5 et donc le cercle très restreint des nations leaders en cas de défaite par plus de 15 points. Un scénario qui offrirait en plus la place de tête de série aux Wallabies, et que le groupe de Fabien Galthié veut absolument éviter. Après une tournée en dents de scie, ce troisième test face à l'Australie prend donc des allures de véritable examen de passage.

Aldritt refuse la panique



Grégory Alldritt, capitaine exemplaire et voix forte du vestiaire tricolore, a tenu à relativiser les débats autour du fameux " ranking ". Non, il ne veut pas que son groupe entre sur la pelouse obsédé par le classement mondial. Mais oui, il reconnaît que le statut de tête de série reste essentiel en vue du tirage au sort de la Coupe du monde 2027. En conférence de presse, il a confié "Pour être honnête, mes parents m'ont appelé ce matin et ce sont eux qui m'ont dit qu'il y avait quelque chose au niveau du ranking". Mais l'idée est claire, pour que la France perde du terrain, il faudrait un scénario très précis, et Alldritt le rappelle lui-même " Mais il faudrait une défaite de plus de 15 points. Je n'étais même pas focalisé là-dessus, pour être complètement honnête. "

La priorité, insiste-t-il, reste le terrain et rien d'autre : " De toute façon, on a travaillé dur cette semaine et pendant les quatre autres semaines pour gagner. Et on sait qu'en gagnant, le ranking ne sera pas affecté. "

Sous pression depuis plusieurs mois, critiqué pour son manque d'influence dans le jeu offensif, Romain Ntamack conserve pourtant la confiance totale de Fabien Galthié. Le sélectionneur l'a redit avec force : " Pour nous, il n'y a aucun sujet sur la performance de Romain. " Il a rappelé que l'ouvreur toulousain signe des prestations défensives solides, réussit ses ballons aériens et gère proprement son jeu au pied. Selon Galthié, les difficultés viennent davantage du manque de munitions au centre du terrain que d'un supposé défaut d'impact de Ntamack. Et lorsque les critiques fusent, le sélectionneur s'en amuse presque : " On les entend. On les accepte. " Pendant ce temps, Matthieu Jalibert, son concurrent direct, retrouve seulement la compétition avec Bordeaux. Autant dire que Ntamack dispose encore d'une vraie marge pour prouver que le poste lui revient de plein droit. Ce match contre l'Australie pourrait être l'occasion parfaite.

Une compo avec plus de certitudes

Pour ce troisième test-match, plusieurs ajustements ont été opérés dans le XV de départ. La troisième ligne retrouve un visage familier et solide, avec Alldritt entouré de Jelonch et du retour de Charles Ollivon à son poste de flanker. La paire Flament-Meafou fait également son retour en deuxième ligne après avoir manqué le match contre les Fidji. Devant, la première ligne Gros-Marchand-Montagne est reconduite, symbole d'une stabilité souhaitée. Derrière, le triangle Ramos–Penaud–Bielle-Biarrey reste inchangé, tandis que Gaël Fickou fait son retour au centre aux côtés du prometteur Nicolas Depoortere, auteur d'un doublé face aux Fidji. La charnière Lucu–Ntamack, sous le feu des interrogations, est maintenue, preuve que le staff veut de la continuité pour créer du rythme. Sur le banc, un nom attire l'attention, le jeune Kalvin Gourgues, qui vivra peut-être ce soir sa première grande émotion internationale.

En face, l'Australie arrive affaiblie mais loin d'être résignée. Les forfaits de Carter Gordon (quadriceps) et Billy Pollard (hanche) ont forcé Joe Schmidt à remanier une nouvelle fois son XV de départ. Tane Edmed hérite de l'ouverture, Matt Faessler reste au talon, tandis que la deuxième ligne Williams–Frost est reconduite pour rassurer une touche australienne en difficulté. Sur les ailes, Dylan Pietsch remplace Daugunu, et la paire de centres Ikitau–Suaalii est maintenue. Et puis il y a la petite touche romanesque du soir, l'arrière Harry Potter, bien titularisé, prêt à semer la panique dans les lignes françaises. Les Wallabies, déjà malmenés en Europe lors de cette tournée, auront faim et chercheront à finir sur une note positive. Aux Bleus d'être méfiants car si Harry Potter s'en mêle, les Wallabies pourraient bien tenter quelques tours de magie.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Ce troisième test-match automnal des Bleus aura lieu ce samedi à 21h10 au Stade de France. Il sera dirigé par l'arbitre Anglais Luke Pearce.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Australie ?

La rencontre est à suivre en direct sur TF1.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il vous sera possible de suivre la rencontre sur la plateforme TF1+

Les compos officielles

La composition de l'Equipe de France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Fickou, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ntamack, 9. Lucu ; 7. Ollivon, 8. Alldritt (cap.), 6. Jelonch ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Montagne, 2. Marchand, 1. Gros

La composition de l'équipe d'Australie : 15. Jorgensen ; 14. Potter, 13. Suaalii, 12. Ikitau, 11. Pietsch ; 10. Edmed, 9. J. Gordon ; 7. McReight, 8. Wilson (cap.), 6. Hooper ; 5. Williams, 4. Frost ; 3. Tupou, 2. Faessler, 1. Bell.

