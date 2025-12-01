On a simulé le tirage au sort de la Coupe du monde de rugby avec ChatGPT, mauvaise nouvelle pour le XV de France

Le tirage au sort se déroulera le 3 décembre en Australie.

Le tirage au sort de la Coupe du monde de rugby 2027 est particulièrement attendu. À quelques mois du coup d'envoi, l'Australie va accueillir le tirage et toutes les nations qualifiées pour le mondial. Pour cette édition, la formule change. Un format élargi attend les équipes avec l'apparition des huitièmes de finale grâce aux six groupes de quatre.

On ne va pas se mentir, la première partie de la Coupe du monde ne s'annonce pas très excitante puisque les vainqueurs des poules affronteront les troisièmes, normalement beaucoup plus faibles. Présent dans le chapeau 1, le XV de France a la chance d'éviter un très gros au contraire du pays hôte, l'Australie. Mais il existe tout de même des équipes délicates à manœuvrer dans le chapeau 2 comme l'Ecosse, l'Italie etc...

Alors que dit l'IA sur ce tirage au sort de la Coupe du monde de rugby 2027 ? Et bien mauvaise nouvelle, le XV de France d'Antoine Dupont va devoir affronter le pays de Galles, les Tonga (probablement l'un des plus coriaces du chapeau 3) et le Zimbabwe. Oui, il y a pire comme tirage, mais il y a mieux.

Toujours selon ChatGPT, la poule A sera composée de l'Afrique du Sud, l'Ecosse, les Etats-Unis et le Canada. La poule B sera très difficile avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Chili et Hongkong. L'Angleterre, Fidji, Géorgie et les Samoa composeront la poule C. L'Irlande, le Japon, l'Uruguay et le Portugal dans la poule D et enfin l'Argentine, l'Italie, l'Espagne, la Roumanie seront dans la dernière poule.

Nous sommes allés encore plus loin en simulant le reste de la compétition et selon l'IA, la France sera sacrée championne du monde pour la première fois de leur histoire face à la Nouvelle Zélande 26-23... Nous en sommes encore loin.