DIRECT. Toulouse - Racing 92 : un "coup de boule" et les Racingmen voient rouge, suivez le match

A l'occasion de la 11e journée de Top14, le Stade Toulousain accueille le Racing ce samedi. Un choc qui voit le retour de Dupont et la dernière d'Ahki avec les Hauts-Garonnais.

En direct

22:16 - Grosse défense du Racing ! (48') Toujours en double supériorité numérique, les Toulousains cherchent le large. En bout de ligne, Capuozzo est poussé en touche par Spring. Excellente séquence défensive des hommes de Collazo.

22:13 - Toulouse profite d'espaces (47') A deux de plus, les Toulousains parviennent à trouver de l'avancée mais ne parviennent pas à marquer. On revient à un avantage en cours pour en-avant.

22:12 - Le grattage de Joseph (45') Légèrement dans les 22 mètres adverses, Toulouse est pénalisé pour un ballon conservé au sol sur un grattage de Joseph. C'est le deuxième réalisé par le troisième ligne depuis le début du match.

22:09 - Pénalité contre la mêlée du Racing (43') Comme lors du premier acte, la mêlée francilienne est encore pénalisée. Le pack du Racing n'arrive pas à trouver la clé dans ce secteur pour l'instant.

22:08 - Carbonneau lance pas droit (42') Alors que Tarrit a pris un carton rouge, Carbonneau tente l'exercice du lancer en touche. Monsieur Trainini, tatillon sur ce coup, siffle un lancer pas droit.

22:07 - C'est reparti ! Ntamack donne le coup d'envoi de la seconde période.

21:53 - C'est la pause ! Au terme d'un premier acte peu rythmé mais engagé, Toulouse mène 15-3 à la pause. En toute fin de première période, Tarrit, après avoir réalisé un "coup de boule" sur le plexius d'Elias a été exclu. Les Racingmen vont évoluer à 14 dans la seconde période.

21:52 - Essai d'Elias ! (42') Sur le point de quitter la pelouse après le mauvais geste de Tarrit, le troisième ligne aile aplatit en puissance dans le fermé. Toulouse mène désormais 15-3 après la transformation d'Ntamack. (15-3)

21:49 - Carton rouge contre Tarrit ! Après un "coup de boule" sur le plexus d'Elias, Tarrit est sanctionné logiquement d'un carton rouge. Enorme faute du talonneur qui met son équipe en grande difficulté dans cette rencontre.

21:48 - On joue les prolongations ! (41') Alors que les Racingmen avaient tapé en touche pour en finir avec ce premier acte, Tarrit signe un plaquage sans ballon au niveau du plexus d'Elias. Une faute complètement évitable de la part du talonneur qui risque de le payer cher.

21:45 - Carton jaune contre Ravutaumada (39') Au grattage alors qu'il avait les mains au sol, le Racingman est sanctionné d'un carton jaune et paie l'indiscipline générale de son équipe.

21:44 - Superbe défense du Racing (38') Après avoir défendu pendant deux minutes sur ses 22 mètres, le Racing signe un turnover avec un joli grattage de Joseph. Dans le fermé, Spring s'empresse de taper au pied.

21:41 - Bras cassé contre le Racing (36') Alors que les Franciliens disposaient d'une mêlée dans le camp toulousain, ils sont pénalisés d'un bras cassé. Le pack francilien est particulièrement pénalisé dans ce secteur depuis le début du match.

21:39 - Ntamack passe la pénalité (8-3) Sans problème, Ntamack passe cette pénalité à 30 mètres quasiment face aux perches. Toulouse mène désormais 8-3.

21:37 - Grosse faute de Fickou (33') Au sol, Fickou gratte le ballon alors qu'il n'est pas sur ses appuis. Ntamack va tenter la pénalité pour creuser l'écart.

21:36 - Touche captée en deux temps (32') Les Toulousains, à cinq mètres, ont réussi à capter le lancer de Cramont en deux temps. Graou glisse un petit jeu au pied par-dessus trop long. Renvoi d'en-but pour les Racingmen.

21:34 - La mêlée francilienne pénalisée (30') Bamba est pénalisé pour une poussée en travers. L'occasion pour les hommes d'Ugo Mola d'avoir un lancer sur la ligne des 22 mètres adverse.

21:32 - En-avant de Carbonneau (28') Sur un petit jeu au pied par dessus de Remue, Carbonneau est le premier sur le ballon mais il l'échappe. Mêlée introduction Graou quasiment à hauteur de la ligne médiane.

21:30 - Joseph pénalisé au soutien (27') Alors qu'ils disposaient du ballon à cinq mètres, les Racingmen sont à la faute au soutien offensif. Les hommes de Patrice Collazo manquent cruellement d'efficacité.

21:28 - Fickou cadenassé en l'air (24') Après avoir capté en deux temps le ballon au centre du terrain, Fickou est coffré dans les airs et concède une mêlée. Ntamack trouve ensuite une touche directe. On revient donc à une touche pour le Racing sur la ligne des 10 mètres adverse.

21:26 - Incompréhension côté Racing (23') Sur le renvoi d'en-but tapé par Ntamack, Carbonneau et Hulleu ne communiquent pas et se gêne. Touche pour les Franciliens quasiment à hauteur de la ligne médiane.

21:22 - Pas de doublé pour Meafou ! Après un long débat entre Monsieur Trainini et ses assistants, il décide de refuser l'essai à Meafou pour un essai en deux temps alors qu'il était plaqué. Pénalité pour le Racing sur ses cinq mètres.

21:20 - Tarrit pénalisé sur la mêlée (20') Pour avoir mis le genou au sol. Pénaltouche trouvée par les Hauts-Garonnais dans les 22 mètres adverses.

21:18 - En-avant de Sanconnie (18') Lors de son plaquage sur Banos, Sanconnie commet un en-avant. L'avantage ne profite pas, on revient donc à une mêlée introduction Graou sur sa ligne des 10 mètres.