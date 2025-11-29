Toulouse - Racing 92 : le retour d'Antoine Dupont, la dernière de Pita Ahki... les enjeux du choc

A l'occasion de la 11e journée de Top14, le Stade Toulousain accueille le Racing ce samedi à 21h00. Un choc qui voit le retour de Dupont et la dernière d'Ahki avec les Hauts-Garonnais.

Face au Racing, Toulouse se prépare à vivre une soirée singulière et riche en émotions. Antoine Dupont, après huit mois écarté des terrains suite à sa rupture des ligaments croisés, va opérer son grand retour sur un terrain de Top 14. Une immense nouvelle pour le meilleur joueur du monde 2021, qui a d'ailleurs récemment prolongé son contrat au Stade Toulousain jusqu'en 2031. Si le demi de mêlée commencera à priori sur le banc, l'un de ses coéquipiers devrait être titulaire, Pita Ahki, et qui va disputer son tout dernier match avec les Toulousains. Le centre, au club depuis 2018 et qui a disputé 156 matches sous la tunique rouge et noire, va rejoindre les Blues d'Auckland dans quelques jours.

Sportivement parlant, ce Racing - Toulouse revêt aussi un enjeu réel. Les Franciliens, aux portes du top 6, seraient bien tentés d'opérer un excellent coup en venant s'imposer à Ernest-Wallon, exploit qu'ils ont réussi à réaliser la saison dernière (35-37). En face, Toulouse se présente en leader d'une courte tête devant le Section Paloise. Les Hauts Garonnais, bien que dans la tourmente dans l'affaire Jaminet et d'une possible sanction, affichent une sérénité déconcertante : ils restent sur trois victoires consécutives face à Toulon, le Stade Français et Montauban.

A quelle heure débute Toulouse - Racing ?

Le coup d'envoi de Toulouse - Racing sera donné à 21h00 au stade Ernest-Wallon de Toulouse.

Sur quelle chaîne suivre Toulouse - Racing ?

Toulouse - Racing est à retrouver sur Canal+.

Quelles sont les compositions de Toulouse - Racing ?

Toulouse. 15. Remue ; 14.Capuozzo, 13.Gourgues, 12.Ahki, 11.Lebel ; 10.R.Ntamack (cap.), 9.Graou ; 7.Elias, 8.Castro-Ferreira, 6.Banos ; 5.Meafou, 4.J.Brennan ; 3.Merkler, 2.Cramont, 1.Ainu'u.

Racing. 15. M. Spring (cap.) ; 14. Ravutaumada, 13. Habosi, 12.Fickou, 11. Hulleu ; 10. Seunes, 9. Carbonneau ; 7. Baudonne, 8.Hughes, 6. Sanconnie ; 5. Hill, 4. Joseph ; 3. Bamba, 2. Tarrit, 1.Kolingar.