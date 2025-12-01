Antoine Dupont avec Iris Mittenaere, de nouvelles images du couple

Discrets, les deux personnalités ont fêté un anniversaire au Maroc.

Antoine Dupont a fait son retour sur les terrains de rugby ce week-end à l'occasion du match entre le Racing et le Stade Toulousain. De longs mois se sont écoulés depuis la blessure du capitaine du XV de France face à l'Irlande lors du tournoi des 6 Nations. Depuis ce moment, Antoine Dupont a trouvé l'amour avec l'ancienne Miss France et Univers, Iris Mittenaere.

Les deux personnalités publiques ne se montrent pas énormément en public, mais quelques indices sont présents sur les réseaux sociaux comme une escapade au Maroc pour les 29 ans du joueur. Les deux ne se sont pas affichés ensemble, mais ont publié chacun de leur côté des photos du voyage.

La photo sur le court de tennis ne laisse guère de doute car Antoine Dupont a publié une photo quasiment identique. "Début de ma 29e année sous le soleil" a-t-il écrit. Ils ont également partagé un restaurant lors de la victoire des Bleus face au Fidji lors de la tournée d'automne.