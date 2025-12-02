Heure, chaîne TV... La diffusion du tirage au sort de la Coupe du monde de rugby

Le XV de France va être fixé ce mercredi 3 décembre pour la prochaine Coupe du monde de rugby en Australie.

Semaine de tirage pour Fabien Galthié et le XV de France. Ce mercredi 3 novembre, les Bleus connaîtront officiellement leurs adversaires pour la prochaine Coupe du monde 2027 en Australie. Avec une tournée d'automne délicate même s'il y a quand même eu deux victoires face à l'Australie et les Fidji, les Bleus ont maintenu leur place dans le chapeau 1 au détriment justement de l'Australie, pays hôte de ce Mondial, quatre ans après la France.

Pour suivre ce tirage au sort, malheureusement, aucune chaîne TV française à la télé ne diffusera le tirage au sort. Il faudra suivre l'évènement, sur notre site via un live, mais également via les canaux officiels de World Rugby dont la chaîne YouTube et RugbyPass TV.

La "cérémonie" débutera à partir de 10h en compagnie de nombreuses stars dont Dan Carter. Une conférence de presse de Fabien Galthié est également prévue à 12h30 depuis les locaux de TF1 pour réagir et analyser les futures rencontres dans un peu moins de deux ans.