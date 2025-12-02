Un chemin favorable jusqu'en demi-finale... Pourquoi le XV de France veut absolument tomber dans ces poules à la Coupe du monde

Le tirage au sort de la Coupe du monde de rugby se déroule ce mercredi et le XV de France espère une bonne nouvelle...

Le tirage au sort est toujours un moment très attendu avant le début d'une compétition. Et ce mercredi, le XV de France sera fixé et pourra déjà se préparer pour le Mondial 2027 en Australie. Présente dans le chapeau 1, la bande à Galthié échappera, normalement, à un très gros, mais pourrait tout de même tomber face aux Wallabies dans un scénario catastrophe.

Pour ce Mondial et comme pour la Coupe du monde de football aux Etats-Unis, un tout nouveau format arrive. Dans le détail, les deux premiers de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes, sur six poules, seront qualifiés pour les 8es de finale. Mais - et c'est là tout l'enjeu - le sort des qualifiés des groupes E et F n'est pas le même que ceux des autres groupes...

En effet, les équipes qualifiées à la première position, affronteront en 8e de finale une équipe classée 2e puis, en cas de qualification pour les quarts, une autre équipe classée 2e. Ce ne sera pas le cas pour le reste des poules A, B, C et D car les équipes qualifiées feront face à un 3e de poule en 8e de finale avant de devoir potentiellement défier en quart de finale, un vainqueur de poule.