La France championne du monde de rugby ? "Oui c'est notre ambition" répond cash Fabien Galthié

Le coach du XV de France a de grandes ambitions pour la Coupe du monde 2027.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2027 de rugby en Australie a été réalisé ce mercredi 3 décembre depuis Sydney et bonne nouvelle pour le XV de France, la route est dégagée jusqu'aux demi-finales. Placée dans la poule E, l'équipe de France affrontera le Japon, les Samoa et les Etats-Unis.

Interrogé en conférence de presse, le sélectionneur du XV de France a affiché les ambitions des Bleus, oui on veut être champion du monde. "Avec le statut de tête de série, on pouvait imaginer qu'on aurait une poule abordable. On va quand même prendre le temps et respecter l'ensemble des équipes qui se sont qualifiées pour cette compétition. C'est vrai qu'après on a un parcours qui pourrait nous emmener éventuellement en demi-finale, où se situe l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud. C'est 9 titres de champions du monde qui sont dans ce tableau. Oui, c'est notre ambition. Ca sera très difficile. C'est plus facile de ne pas l'être que d'obtenir ce Graal. L'équipe de France ne l'a jamais fait et notre ambition c'est de l'atteindre. Pour nous le staff, pour les joueurs qui composent cette équipe. A jamais les premiers, potentiellement.

"Mais la pression est là tout le temps. Je dirais que jamais l'équipe de France n'a jamais remporté la compétition (et non pas que cela fait depuis 2011 qu'elle n'a pas atteint le dernier carré" a nuancé le patron des Bleus.