Bulls - Bordeaux-Bègles : la défense du titre débute pour l'UBB en Champions Cup

L'Union Bordeaux-Bègles débute sa défense de titre en Champions Cup par un déplacement périlleux en Afrique du Sud sur la pelouse des Bulls.

Les Bulls sont en quête de revanche. Les Sud-Africains ont connu une dernière campagne de Champions Cup ratée avec un seul succès lors de la dernière journée de la phase de groupes face au Stade Français. De quoi attiser les regrets et l'esprit de conquête ce samedi avec la réception de l'Union Bordeaux-Bègles. Cette saison, les Sud-Africains ont des arguments à faire valoir et peuvent notamment s'appuyer sur une belle victoire face au Leinster (37-31). Pour autant, les Bulls abordent cette rencontre avec une confiance effritée et deux défaites consécutives.

En face, l'UBB est parti pour la première défense d'un titre de champion d'Europe. Les Unionistes se sont imposés en finale face à Northampton la saison dernière en Champions Cup et rêvent désormais d'un deuxième titre de suite. Mais comme son adversaire du jour, la bande de Maxime Lucu reste sur deux défaites de suite et ce déplacement en Afrique du Sud pourrait constituer une excellente manière de se relancer même si la tâche s'annonce difficile.

Ce ne sera pas la première confrontation entre les Bulls et les Bordelais. En janvier 2024, les deux équipes s'étaient livré un duel merveilleux où les Bulls avaient finalement eu le dernier mot dans un match spectaculaire (46-40).

A quelle heure débute le match Bulls - Bordeaux-Bègles ?

Le match Bulls - Bordeaux-Bègles débutera à 16h15 ce samedi. Il se déroulera au Lotus Versfeld de Pretoria, en Afrique du Sud.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Bulls - Bordeaux-Bègles ?

Bein Sports 1 et France 2 diffuseront ce match entre les Bulls et Bordeaux-Bègles. L'Anglais Karl Dickson sera l'arbitre de cette rencontre.

Quelle diffusion streaming pour le match Bulls - Bordeaux-Bègles ?

MyCanal et France.tv retransmettront aussi la rencontre sur leur plateforme streaming.

Quelles compostions pour Bulls - Bordeaux-Bègles ?

La compo des Bulls : 15. Willie Le Roux, 14. Canan Moodie, 13. David Kriel, 12. Harold Vorster, 11. Sebastian de Klerk, 10 Handré Pollard, 9 Paul de Wet; 1. Alulutho Tshakweni, 2. Akker Van der Merwe, 3. Mornay Smith, 4. Cobus Wiese, 5. JF Van Heerde, 6. Marco Van Staden, 7. Reinhardt Ludwig, 8. Marcell Coetzee (c)

La compo de l'UBB : 15. Romain Buros, 14. Damian Penaud, 13. Nicolas Depoortere, 12. Yoram Moefana, 11. Louis Bielle-Biarrey, 10. Matthieu Jalibert, 9. Maxime Lucu (c), 1. Jefferson Poirot, 2. Maxime Lamothe, 3. Carlü Sadie, 4. Boris Palu, 5. Adam Coleman, 6. Bastien Vergnes-Taillefer, 7. Cameron Woki, 8. Temo Matiu

