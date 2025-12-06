DIRECT. Bulls - Bordeaux-Bègles : dans une rencontre dingue, l'UBB doit absolument réagir, suivez le match
L'Union Bordeaux-Bègles débute sa défense de titre en Champions Cup par un déplacement périlleux en Afrique du Sud sur la pelouse des Bulls. Suivez le match en direct.
17:32 - Les fautes s'accumulent (52')
Les Sud-Africains souffrent énormément depuis le début de la seconde période de ce Bulls - Bordeaux-Bègles et enchainent les fautes assez grossières.
17:31 - Le sublime 50-22 (51')
Lucu tape depuis son camp et trouve une magnifique touche dans les 22 mètres des Bulls. Touche pour l'UBB.
17:29 - CETTE FOIS, C'EST LA BONNE ! (49')
L'UBB se relance totalement au retour des vestiaires grâce à Palu qui profite d'un bon service de Penaud. Bordeaux-Bègles inscrit un quatrième essai. Jalibert ne transforme malheureusement pas.
17:28 - Encore une grosse occasion ! (48')
Pour la deuxième fois consécutive, les joueurs de Bordeaux-Bègles rentrent dans l'en-but mais ne peuvent pas se retourner pour aplatir. Cette fois, c'est Lamothe qui a été retourné par Moodie.
17:27 - Un nouveau changement pour les Bulls (47')
Wiese doit céder sa place car il semble souffrir. Il est remplacé par Nortje.
17:26 - Penaud proche d'aplatir ! (46')
Après avoir hérité du ballon au pied du poteau, Penaud ne peut pas se retourner et n'inscrira pas de doublé pour le moment.
17:25 - Un effort récompensé (45')
Poirot se bat au sol et permet à son équipe d'obtenir une pénalité. Lucu botte en touche et offre une opportunité de marquer un quatrième essai aux siens dans ce Bulls - Bordeaux-Bègles.
17:23 - Penaud commet un en-avant (43')
C'était très brouillon. Le lancement de jeu de l'UBB est manqué et la finition aussi puisque Penaud commet un en-avant sur la réception.
17:21 - Le carton jaune pour Kriel (42')
Les Bulls vont disputer dix minutes en infériorité numérique après le carton jaune reçu par Kriel dès le retour des vestiaires.
17:20 - C'est reparti !
La deuxième période de ce Bulls - Bordeaux-Bègles débute à Pretoria. Après une première période exceptionnelle, l'UBB est derrière au score et doit absolument réagir pour bien lancer sa campagne de Champions Cup.
17:05 - Fin d'une première période folle
Karl Dickson met un terme à ce premier acte complètement dingue entre Bulls et Bordeaux-Bègles. Huit essais inscrits et les Sud-Africains tiennent le bon bout pour le moment avec le bonus offensif déjà en poche.
17:04 - Pollard facile (39')
Sous les poteaux, Pollard transforme aisément et ajoute deux points de plus pour son équipe.
17:03 - Et le cinquième essai des Bulls ! (39')
Terrible fin de première période pour l'UBB qui craque totalement. Rudolph ajoute un essai de plus et fait le premier break de ce Bulls - Bordeaux-Bègles malgré l'excellent retour de Jalibert.
17:01 - L'essai est bien validé (38')
La situation n'est pas assez claire pour Karl Dickson qui reste sur sa décision initiale.
17:00 - Nouvelle intervention de la vidéo (38')
Alors que le jeu allait reprendre, l'arbitre est interpellé par la vidéo pour un éventuel en-avant au départ de l'action qui a mené à l'essai de Moodie.
16:59 - Pollard se manque (38')
Premier manqué dans ce Bulls - Bordeaux-Bègles pour Pollard qui loupe la cible.
16:58 - Quelle accélération foudroyante ! (37')
Sur un cadrage débordement exceptionnel de Moodie, Buros est battu et les Bulls marquent déjà l'essai du bonus offensif.
16:57 - Le soutien a manqué (36')
Les Burdigalais souffrent un peu plus physiquement et ça se voit sur cette situation. Lamothe veut ressortir le ballon après avoir été plaqué mais le soutien tarde.
16:55 - Une longue hésitation (34')
Après une position de hors-jeu de van der Merwe, Jalibert et Lucu hésitent. Finalement ils décident de prendre les trois points. Jalibert s'élance et transforme facilement pour refaire passer son équipe devant.
16:53 - Jalibert trouve une belle touche (32')
Le demi d'ouverture français permet à l'UBB de gagner beaucoup de terrain avec cette touche trouvée sur pénalité.
16:50 - Une fin de mi-temps difficile (29')
À dix minutes de la fin de cette première période de Bulls - Bordeaux-Bègles, l'UBB semble un peu plus souffrir et les Sud-Africains veulent appuyer.
16:49 - Le temps arrêté (28')
L'arbitre demande l'arrêt du temps dans ce Bulls - Bordeaux-Bègles avant une mêlée à introduction sud-africaine.
16:47 - Les Bulls passent devant (27')
Sous les poteaux, Pollard transforme facilement l'essai et permet à son équipe de passer devant pour la première fois de ce Bulls - Bordeaux-Bègles.
16:46 - Ça ne s'arrête plus ! (26')
Sur une passe géniale de Pollard, van der Merwe s'échappe et n'a plus qu'à aplatir. Déjà le sixième essai dans cette première période assez dingue.
16:43 - L'essai est validé mais pas transformé (23')
L'arbitre reste sur sa décision initiale et valide l'essai de Lamothe. En revanche, pour la première fois de ce Bulls - Bordeaux-Bègles, Mathieu Jalibert ne transforme pas.