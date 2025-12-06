DIRECT. Bulls - Bordeaux-Bègles : dans une rencontre dingue, l'UBB doit absolument réagir, suivez le match

Valentin Naturel

En direct

17:32 - Les fautes s'accumulent (52')

Les Sud-Africains souffrent énormément depuis le début de la seconde période de ce Bulls - Bordeaux-Bègles et enchainent les fautes assez grossières. 

17:31 - Le sublime 50-22 (51')

Lucu tape depuis son camp et trouve une magnifique touche dans les 22 mètres des Bulls. Touche pour l'UBB. 

17:29 - CETTE FOIS, C'EST LA BONNE ! (49')

L'UBB se relance totalement au retour des vestiaires grâce à Palu qui profite d'un bon service de Penaud. Bordeaux-Bègles inscrit un quatrième essai. Jalibert ne transforme malheureusement pas. 

17:28 - Encore une grosse occasion ! (48')

Pour la deuxième fois consécutive, les joueurs de Bordeaux-Bègles rentrent dans l'en-but mais ne peuvent pas se retourner pour aplatir. Cette fois, c'est Lamothe qui a été retourné par Moodie. 

17:27 - Un nouveau changement pour les Bulls (47')

Wiese doit céder sa place car il semble souffrir. Il est remplacé par Nortje. 

17:26 - Penaud proche d'aplatir ! (46')

Après avoir hérité du ballon au pied du poteau, Penaud ne peut pas se retourner et n'inscrira pas de doublé pour le moment. 

17:25 - Un effort récompensé (45')

Poirot se bat au sol et permet à son équipe d'obtenir une pénalité. Lucu botte en touche et offre une opportunité de marquer un quatrième essai aux siens dans ce Bulls - Bordeaux-Bègles. 

17:23 - Penaud commet un en-avant (43')

C'était très brouillon. Le lancement de jeu de l'UBB est manqué et la finition aussi puisque Penaud commet un en-avant sur la réception. 

17:21 - Le carton jaune pour Kriel (42')

Les Bulls vont disputer dix minutes en infériorité numérique après le carton jaune reçu par Kriel dès le retour des vestiaires. 

17:20 - C'est reparti !

La deuxième période de ce Bulls - Bordeaux-Bègles débute à Pretoria. Après une première période exceptionnelle, l'UBB est derrière au score et doit absolument réagir pour bien lancer sa campagne de Champions Cup

17:05 - Fin d'une première période folle

Karl Dickson met un terme à ce premier acte complètement dingue entre Bulls et Bordeaux-Bègles. Huit essais inscrits et les Sud-Africains tiennent le bon bout pour le moment avec le bonus offensif déjà en poche. 

17:04 - Pollard facile (39')

Sous les poteaux, Pollard transforme aisément et ajoute deux points de plus pour son équipe. 

17:03 - Et le cinquième essai des Bulls ! (39')

Terrible fin de première période pour l'UBB qui craque totalement. Rudolph ajoute un essai de plus et fait le premier break de ce Bulls - Bordeaux-Bègles malgré l'excellent retour de Jalibert. 

17:01 - L'essai est bien validé (38')

La situation n'est pas assez claire pour Karl Dickson qui reste sur sa décision initiale. 

17:00 - Nouvelle intervention de la vidéo (38')

Alors que le jeu allait reprendre, l'arbitre est interpellé par la vidéo pour un éventuel en-avant au départ de l'action qui a mené à l'essai de Moodie. 

16:59 - Pollard se manque (38')

Premier manqué dans ce Bulls - Bordeaux-Bègles pour Pollard qui loupe la cible. 

16:58 - Quelle accélération foudroyante ! (37')

Sur un cadrage débordement exceptionnel de Moodie, Buros est battu et les Bulls marquent déjà l'essai du bonus offensif. 

16:57 - Le soutien a manqué (36')

Les Burdigalais souffrent un peu plus physiquement et ça se voit sur cette situation. Lamothe veut ressortir le ballon après avoir été plaqué mais le soutien tarde. 

16:55 - Une longue hésitation (34')

Après une position de hors-jeu de van der Merwe, Jalibert et Lucu hésitent. Finalement ils décident de prendre les trois points. Jalibert s'élance et transforme facilement pour refaire passer son équipe devant. 

16:53 - Jalibert trouve une belle touche (32')

Le demi d'ouverture français permet à l'UBB de gagner beaucoup de terrain avec cette touche trouvée sur pénalité. 

16:50 - Une fin de mi-temps difficile (29')

À dix minutes de la fin de cette première période de Bulls - Bordeaux-Bègles, l'UBB semble un peu plus souffrir et les Sud-Africains veulent appuyer. 

16:49 - Le temps arrêté (28')

L'arbitre demande l'arrêt du temps dans ce Bulls - Bordeaux-Bègles avant une mêlée à introduction sud-africaine. 

16:47 - Les Bulls passent devant (27')

Sous les poteaux, Pollard transforme facilement l'essai et permet à son équipe de passer devant pour la première fois de ce Bulls - Bordeaux-Bègles. 

16:46 - Ça ne s'arrête plus ! (26')

Sur une passe géniale de Pollard, van der Merwe s'échappe et n'a plus qu'à aplatir. Déjà le sixième essai dans cette première période assez dingue. 

16:43 - L'essai est validé mais pas transformé (23')

L'arbitre reste sur sa décision initiale et valide l'essai de Lamothe. En revanche, pour la première fois de ce Bulls - Bordeaux-Bègles, Mathieu Jalibert ne transforme pas. 

