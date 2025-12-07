Edimbourg - Toulon : une grosse surprise dans la compo varoise

Le RC Toulon ouvre sa campagne européenne ce dimanche en Ecosse face à Edimbourg. Un déplacement initial à l'extérieur, comme l'an passé, pour frapper fort d'entrée.

Le RC Toulon n'a rien oublié. La saison dernière, les coéquipiers de Baptiste Serin avaient réalisé un parcours solide et ambitieux en Champions Cup, avant de voir leur aventure s'arrêter cruellement en quart de finale, sur une pénalité de dernière minute transformée par Thomas Ramos. Une élimination aussi frustrante que formatrice, qui nourrit aujourd'hui une forte volonté de briller sur la scène européenne. Cette nouvelle campagne débute à l'extérieur, comme l'an dernier avec une victoire fondatrice chez les Stormers. Et si le déplacement à Édimbourg comporte toujours son lot de pièges, il apparaît cette fois à la portée de Toulonnais déterminés, face à une équipe écossaise lourdement impactée par les absences.

Une absence qui fait parler

Cette entrée en matière aurait toutefois dû se faire avec Charles Ollivon. Le troisième-ligne, pressenti titulaire, a finalement été déclaré forfait par un neurologue indépendant, malgré un protocole commotion suivi à la lettre. Une décision qui a fait naître une vive incompréhension côté varois. En milieu de semaine, Pierre Mignoni n'a pas caché sa surprise : " Il était apte jusqu'à mercredi. On nous l'a sorti. " Le manager toulonnais s'est montré particulièrement remonté, insistant sur le fait que le joueur s'entraînait normalement et se déclarait prêt à jouer.

Sans jamais remettre en question la nécessité de protéger les joueurs, Mignoni a pointé ce qu'il considère comme une forme d'excès de prudence institutionnelle. " La commotion est un vrai sujet, mais à partir du moment où on a suivi le protocole et que le joueur est à 100 %, on doit pouvoir avancer ", a-t-il martelé. L'ancien demi de mêlée a même évoqué une décision " politique ", regrettant que le travail du staff médical des clubs ne soit pas davantage pris en compte. Une absence lourde sportivement, tant Ollivon incarne le leadership et l'expérience européenne de ce groupe.

Ben White préféré à Serin

Sur le terrain, Toulon se présentera avec une équipe résolument compétitive. Le choix fort concerne la titularisation de Ben White à la mêlée à la place de Baptiste Serin. L'international écossais affrontera ses compatriotes dans un contexte particulier, lui qui connaît parfaitement le rugby local. Il sera associé à Paolo Garbisi à l'ouverture, tandis que David Ribbans mènera le pack en tant que capitaine. Derrière, Jaminet, Dréan et Ferté devront sécuriser le jeu aérien et alimenter une ligne de trois-quarts équilibrée, incarnée par le duo Sinzelle–Brex au centre.

En face, Édimbourg avance diminué, avec pas moins de onze joueurs forfaits, dont plusieurs cadres du pack. Une véritable hécatombe qui affaiblit la rotation et l'impact physique de la formation écossaise. Les Toulonnais, toutefois, se méfient d'une équipe qui s'appuiera sur ses armes offensives majeures, à l'image de Darcy Graham ou Duhan Van der Merwe. Dans un Hive Stadium toujours ardent, le RCT devra faire preuve de maîtrise et d'autorité pour confirmer ses ambitions et lancer idéalement sa campagne européenne.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre Edimbourg et le RC Toulon qui sera dirigée par l'Anglais Matthew Carley aura lieu ce dimanche à 18h30 au Hive Stadium.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Edimbourg - RC Toulon ?

Cette rencontre de la première journée de la Champions Cup 2025/2026 sera diffusée sur Bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, les abonnés peuvent se connecter sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions de départ

Le XV de départ d'Edimbourg : Paterson - Graham, W. Goosen, Thomson, Van der Merwe - (o) Scott, (m) Vellacott - Richardson, Bradbury (cap.), McConnell - Gilchrist, Skyes - Blyth-Lafferty, Ashman, Schoeman.

Remplaçants : Morris, Venter, Hill, Young, Douglas, Shiel, Lang, O'Conor.

Le XV de départ du RC Toulon : Jaminet - Dréan, Brex, Sinzelle, Ferté - (o) P. Garbisi, (m) White - E. Abadie, Mercer, Ludlam - Alainu'uese, Ribbans (cap.) - Sinckler, Baubigny, Gros.

Remplaçants : Toevalu, Ametlla, Priso, Mézou, Quere Karaba, Serin, Garcia, Smaïli.

