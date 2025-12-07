DIRECT. Toulouse - Sharks : suivez le match

C'est parti à Ernest-Wallon ! Toulouse affronte, ce dimanche 7 décembre, les Sharks de Durban en ouverture de la Champions Cup.

En direct

16:28 - ESSAI DE TOULOUSE ! (14e) Bien calé derrière ses partenaires, Julien Marchand conclut ce maul porté dévastateur. Toulouse réalise déjà un gros écart. En coin, sur la gauche, Ramos enquille.

16:28 - Les Sharks sont dépassés (13e) Les avants sud-africains ont écroulé le maul formé par Toulouse. Les Haut-Garonnais maintiennent la pression, et vont en touche.

16:25 - Il y a une grosse bataille au sol (11e) Neti glane une pénalité dans le jeu au sol. Ramos sort le ballon à cinq mètres de la ligne des Sharks. C'est une grosse situation pour Toulouse.

16:24 - Banos sauve les siens (9e) Le troisième ligne de Toulouse a bien lu la combinaison adverse. Les Haut-Garonnais vont pouvoir se dégager.

16:23 - Kinghorn est pénalisé (8e) Sous pression à la suite d'un coup de pied rasant, l'arrière de Toulouse était isolé. Penxe glane une pénalité grâce à un grattage. Les Sharks vont en touche. Ils sont à cinq mètres de la ligne toulousaine.

16:22 - Les Sharks réagissent (7e) La franchise sud-africaine redouble les passes au contact. Il y a des plaquages manqués du côté de Toulouse.

16:18 - ESSAI DE TOULOUSE ! (4e) Sur un lancement en première main, Gourgues, à la suite d'un maul porté de ses avants, a donné dans le dos à Ramos. Le demi d'ouverture de Toulouse, d'une diagonale au pied, a offert une passe décisive à Capuozzo. Ramos ajoute la transformation.

16:16 - Marchand glane une pénalité (3e) Mapimpi s'est isolé dans le couloir des cinq mètres. Le talonneur, au grattage, a été récompensé d'une pénalité. Ramos sort le ballon vers les 22 mètres des Sharks.

16:15 - Jelonch récupère la possession (1er) Toulouse est déjà dans les 22 mètres sud-africains, mais, malheureusement, Teddy Thomas a commis une faute de main. C'est une mêlée en faveur des Sharks.

16:10 - Les joueurs entrent sur la pelouse ! Les tribunes d'Ernest-Wallon sont combles pour ce Toulouse - Sharks ! Il fait nuageux au-dessus de l'enceinte, mais la pluie ne devrait pas tomber !

16:05 - Les premiers résultats du groupe 1 ! Plus tôt lors de cette semaine, Clermont a été humilié à Sale (47-10). Glasgow a réalisé le gros coup en gagnant avec le bonus offensif à Sale (21-26). Au classement, Toulouse pourrait prendre la tête en cas de large succès bonifié. Pour l'heure, les Sarries (1ers) devancent les Warriors (2es) à la différence de points.

16:05 - Les Sharks sont diminués Face à Toulouse, les Sharks évolueront sans plusieurs de leurs internationaux Springboks comme les avants Ox Nche, Bongi Mbonambi, Eben Etzebeth (suspendu douze semaines) et Siya Kolisi.

16:02 - C'est parti (1er) Hendrikse donne le coup d'envoi de ce Toulouse - Sharks ! Place au spectacle dans ce choc ! Ridley est au sifflet !

16:00 - Thomas Ramos taille la Champions Cup En conférence de presse, à l'aube de Toulouse - Sharks, l'arrière s'est confié : "La "vraie H-Cup" comme je l'ai connue enfant me faisait plus rêver. Te dire que cette Champions Cup ne me fait pas rêver, cela serait mentir parce que, forcément, on joue aussi pour gagner ce genre de compétition-là. Mais on voit qu'année après année, il y a des équipes qui la jouent, d'autres qui ne la jouent pas, d'autres qui se permettent de faire tourner, de ne pas faire tourner, de mettre des mecs en vacances ou pas. Au final, tu te retrouves avec je ne sais même pas combien d'équipes, 24 c'est ça ? Si vraiment tu t'amuses à compter combien de clubs jouent réellement cette compétition, avec tes deux mains tu en as largement assez ! Je pense que àa pose problème."