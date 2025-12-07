Toulouse - Sharks : Ramos taille la Champions Cup... horaire, chaîne, compos

À Ernest-Wallon, dans le cadre de la 1ère journée de la Champions Cup, Toulouse reçoit, en ce dimanche 7 décembre, les Sharks de Durban. Antoine Dupont sera de la partie.

C'est l'heure de la reconquête pour Toulouse. Après avoir échoué au stade des demi-finales, l'an passé, face à l'Union Bordeaux-Bègles, futur vainqueur, les partenaires de Julien Marchand repartent en quête d'une nouvelle étoile à accrocher au-dessus de leur logo. Pour cela, le manager Ugo Mola peut compter sur toutes ses forces et notamment ses internationaux (Ntamack, Flament, Ramos, Meafou...). Revenu la semaine dernière sur les terrains, Antoine Dupont attaquera, à nouveau, cette rencontre sur le banc des remplaçants.

Comme l'an passé, les Rouge et Noir croisent la route des Sharks. Mais, cette fois, ce sont les Sud-Africains qui ont voyagé vers le Vieux-Continent. L'an passé, les Haut-Garonnais s'étaient imposés (8-20), mais avaient laissé le bonus offensif en route. Un point qui leur a manqué dans le but de finir à la première place de leur poule. "La saison dernière, se rappelle Thomas Ramos, on avait fini second de poule, avec 19 points, sans perdre de match. D'autres premiers de poules n'avaient que 12, 13 points… C'est assez particulier. Je ne sais pas si c'est le bon système, mais en tout cas c'est l'actuel. Donc nous sommes prévenus. On sait à quel point c'est important de marquer des points, notamment de marquer des essais dans cette compétition."

Dans la suite de son propos, l'arrière international français s'est montré assez critique sur le format de la Champions Cup : "La "vraie H-Cup" comme je l'ai connue enfant me faisait plus rêver. Te dire que cette Champions Cup ne me fait pas rêver, cela serait mentir parce que, forcément, on joue aussi pour gagner ce genre de compétition-là. Mais on voit qu'année après année, il y a des équipes qui la jouent, d'autres qui ne la jouent pas, d'autres qui se permettent de faire tourner, de ne pas faire tourner, de mettre des mecs en vacances ou pas. Au final, tu te retrouves avec je ne sais même pas combien d'équipes, 24 c'est ça ? Si vraiment tu t'amuses à compter combien de clubs jouent réellement cette compétition, avec tes deux mains tu en as largement assez ! Je pense que àa pose problème."

Dans le cadre de cette 1ère journée, la Champions Cup offre un duel déséquilibré entre Toulouse et les Sharks. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 16h15.

Comme c’est le cas pour certains affiches de Top 14, vous aurez le choix de la chaîne pour ce Toulouse - Sharks. Cette rencontre sera diffusée par beIN Sports 1 et France 2.

Pour suivre Toulouse - Sharks en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN SPORTS CONNECT ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv dans le but d'avoir accès à France 2.

Le XV de départ des Haut-Garonnais pour ce Toulouse - Sharks : 15. Ramos ; 14. Capuozzo, 13. Thomas, 12. Gourgues, 11. Kinghorn ; 10. R. Ntamack, 9. Graou ; 7. Jelonch, 8. Roumat, 6. Banos ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Merkler, 2. Marchand (cap.), 1. Neti.

Le XV de départ des Sud-Africains pour ce Toulouse - Sharks : 15. Kunene ; 14. Penxe, 13. Malan, 12. Venter, 11. Mapimpi ; 10. Jo. Hendrikse, 9. Braude ; 7. Hlekani, 8. Hatton (cap.), 6. Romao ; 5. Orie, 4. Scheepers ; 3. Mdanda, 2. Swart, 1. Mazibuko.