La Rochelle – Leicester : les Maritimes ont offert un festival... le résumé du match

Pour son entrée en lice en Champions Cup, La Rochelle, dans son antre de Marcel-Deflandre, s'est imposée avec le bonus offensif face à Leicester (39-20). Oscar Jégou a notamment inscrit un doublé.

En direct

20:17 - La Rochelle réussit ses débuts en Champions Cup face à Leicester (39-20) Dans un stade Marcel-Deflandre comble, La Rochelle a écarté Leicester, avec le bonus offensif en prime (39-20). Grâce à ces cinq points, les protégés de Ronan O’Gara deviennent les dauphins du Leinster (1er), large vainqueur des Harlequins, dans le groupe 3.

Les Maritimes ont mené de bout en bout, et ont inscrit la bagatelle de six essais. Alldritt a ouvert le festival (14e). Il a été aidé par l’omniprésent Jégou (38e et 48e). Favre a croqué un bout du gâteau (16e), tout comme Seuteni (73e) et Bollengier (74e). Les Tigres n’ont pas été en mesure de tenir la distance, mais ont posé des soucis en première période. Par la botte de Searle (24e et 40e) et grâce à une réalisation de Moro, ils ont entretenu un infime espoir, vite évaporé par la puissance rochelaise. Juste après la sirène, Wand a rendu l’addition un peu moins lourde (80e+1).



20:12 - ESSAI DE LEICESTER ! (80e+1) D'une feinte de passe, Wand trompe Seuteni et marque entre les poteaux. Searle ajoute la transformation !

20:11 - Quel retour d'Andjisseramatchi ! (77e) Kata, au moment d'aplatir dans l'en-but rochelais, a perdu la possession au contact sur un gros plaquage du troisième ligne de La Rochelle.

20:09 - ESSAI DE LA ROCHELLE ! (75e) À la retombée d'une chandelle de Couillaud, Titcombe se manque à la réception. Bollengier en profite pour filer entre les perches. Jurd ajoute la transformation.

20:06 - ESSAI DE LA ROCHELLE ! (73e) Face à une défense agressive, Couillaud a trompé la vigilance adverse d'un superbe coup de pied par-dessus le rideau. Seuteni, grâce à un bon rebond, est le plus prompt. Jurd manque sa première tentative.

20:04 - On se rapproche de la fin de match (70e) La défense de Leicester est pénalisée pour un hors-jeu de ligne. Jurd sort le ballon à dix mètres de l'en-but des Tigres.

20:00 - Jurd sauve son équipe (68e) Le demi d'ouverture, tout juste entré en jeu, a repris Hassel-Collins, à cinq mètres de sa ligne, avant de se mettre en position de grattage. Il est récompensé par M. Brace et félicité par ses partenaires. La Rochelle peut se dégager.

19:59 - Les défenses neutralisent les attaques (66e) Il n'est pas simple de multiplier les séquences avec ce ballon glissant. À chaque fois, les porteurs de balle s'isolent, à l'image de Seuteni sur ce coup.

19:56 - La Rochelle est dans les 22 mètres de Leicester (65e) Botia, grâce à un impressionnant grattage, a glané une pénalité. West a sorti le ballon dans la zone de marque.

19:54 - La Rochelle résiste bien (62e) Jégou était à la lutte sur cette touche de Leicester. Le lancer de Theobald-Thomas n'était, de toute manière, pas droit. La Rochelle récupère une mêlée, et une nouvelle pénalité dans ce secteur.

19:51 - La Rochelle connaît un temps faible (61e) Les Maritimes accumulent les pénalités depuis quelques minutes. Searle sort le ballon à cinq mètres de la ligne rochelaise.

19:48 - Atonio fait son retour à la compétition (58e) Sous l'ovation de Marcel-Deflandre, le pilier droit redevient un joueur de rugby. Il n'avait plus joué depuis juin dernier. Sclavi regagne le banc. Pendant ce temps, Leicester a une pénaltouche à cinq mètres de l'en-but rochelais.

19:45 - La Rochelle alourdit la marque (55e) À 20 mètres, face aux perches, West passe trois points de plus. La Rochelle est à l'abri de deux essais transformés.

19:40 - Le jeu est arrêté (51e) Clare, capitaine de Leicester, s'est assommé sur un plaquage. Il est contraint de céder sa place à Theobald-Thomas. On repartira par une mêlée en faveur des Maritimes, à la lisière des 22 mètres anglais.