La Rochelle - Leicester : Alldritt fait une sortie brûlante... horaire, chaîne, compos

À Marcel-Deflandre, ce samedi 6 décembre, La Rochelle accueille Leicester dans le cadre de la 1ère journée de Champions Cup. Uini Atonio est de retour.

Il y a alerte dans la maison des Jaune et Noir. En Top 14, La Rochelle reste sur trois revers de rang (Toulon, Castres et Pau). Les Maritimes ouvrent donc cette campagne de Champions Cup avec un esprit de revanche. Une revanche sur le présent, mais aussi sur le passé. En conférence de presse, le capitaine Grégory Alldritt est revenu sur le huitième de finale perdu, lors du précédent exercice, face au Munster (24-25), à Marcel-Deflandre. L'international français n'y est pas allé par quatre chemins au moment d'évoquer ce mauvais souvenir : "Le dernier match de Champions Cup qu'on a fait, à Deflandre, c'était une honte. On a à cœur de se rattraper par rapport à ça."

Venu après le troisième ligne centre face à la presse, le manager Ronan O'Gara a suivi la voie tracée par son cadre : "Notre réalité, c'est Deflandre, 18 000 personnes. C'est un public très fidèle qui aimerait pousser derrière l'équipe. C'est à nous de jouer au rugby maintenant."

Pour ce duel franco-anglais, les Maritimes ont reçu une bonne nouvelle en provenance de l'infirmerie. Victime d'une désinsertion à l'ischio-jambier, Uini Atonio va reprendre la compétition à l'occasion de ce duel La Rochelle - Leicester. Le pilier droit international français n'est plus apparu sur les terrains depuis juin dernier. Il ne sera pas de trop au sein d'une campagne solide, puisque les Rochelais affronteront, durant cette phase de poules, les Stormers en Afrique du Sud, le Leinster en Irlande, et les Harlequins à Marcel-Deflandre.

Dans le cadre de cette 1ère journée, la Champions Cup offre un choc La Rochelle - Leicester. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 18h30.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de Champions Cup, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce La Rochelle - Leicester. Cette rencontre sera diffusée par beIN Sports. Vous devrez donc vous brancher sur beIN Sports 1.

Pour suivre La Rochelle - Leicester en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN SPORTS CONNECT ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1.

Le XV de départ des Maritimes pour ce La Rochelle - Leicester : 15. Leyds ; 14. Niniashvili, 13. Séguret, 12. Seuteni, 11. Favre ; 10. West, 9. Berjon ; 7. Botia, 8. Alldritt (cap.), 6. Jegou ; 5. Kante Samba, 4. Lavault ; 3. Sclavi, 2. Latu, 1. Kaddouri.

Le XV de départ des Tigers pour ce La Rochelle - Leicester : 15. Pearson ; 14. Radwan, 13. Wand, 12. Woodward, 11. Hassel-Collins ; 10. Searle, 9. Whiteley ; 7. Manz, 8. Moro, 6. Thompson ; 5. Wells, 4. Henderson ; 3. Hurd, 2. Clare (cap.), 1. Haffar.