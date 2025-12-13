UBB - Scarlets : après un festival offensif, les Bordelais poursuivent leur sans-faute, le résumé du match

Ce samedi, l'Union Bordeaux-Bègles a corrigé les Scarlets (50-21) lors de la deuxième journée de Champions Cup. L'UBB a inscrit six essais pour remporter sa deuxième victoire et faire un grand pas vers les huitièmes de finale.

20:45 - L'UBB atomise les Scarlets, le résumé Après un long périple en Afrique du Sud la semaine dernière, l'Union Bordeaux-Bègles recevait ce samedi la franchise galloise des Scarlets. Après avoir été surpris d'entrée par un essai d'Anderson (0-7, 9e), les Bordelais ont enclenché la vitesse supérieure et inscrit pas moins de quatre essais par l'intermédiaire du magicien Matthieu Jalibert qui s'est offert un doublé (11e et 27e), de Jefferson Poirot et de Gaëtan Barlot. Si le pilier droit Henry Thomas a récompensé l'ultra-efficacité galloise (24-14, 30e), Jacobs a parachevé la marque de l'UBB en première période après un enchaînement de passes avec Jalibert (31-14, 40e). Au retour des vestiaires, Yannick Bru a fait tourner ses joueurs. Jalibert et Penaud sont sortis assez tôt mais Pablo Uberti a participé à la fête (36-14, 60e) après un carton jaune de Taylor pour un talonnage à la main (31-14, 57e) et un essai refusé de Matiu, (31-14, 57e). Après l'heure de jeu, Fletcher Anderson s'est offert un doublé en puissance pour les Scarlets (36-21) puis les flèches bordelaises ont pris le relais. Si Xan Mousquès a éclaboussé Chaban-Delmas avec une superbe course (43-21, 68e), Louis Bielle-Biarrey a fait du "LBB" avec une prise d'intervalle et une course de plus de cinquante mètres pour aplatir sous les perches (50-21, 71e). Si la copie défensive rendue par les Bordelais est perfectible, la dimension physique imprimée ce soir a permis de remporter un deuxième match bonifié d'affilée en Champions Cup.

20:40 - Un bloc important La semaine prochaine, l'Union Bordeaux-Bègles fait son retour en Top 14 avec la réception périlleuse de Toulon avant d'enchaîner après Noël avec un déplacement sur la pelouse de Clermont.

20:35 - L'UBB en tête En attendant les deux autres rencontres, l'Union Bordeaux-Bègles est seule en tête du groupe 4 : Union Bordeaux-Bègles : 10 points Northampton Saints : 5 points Bristol : 4 points Bulls : 1 point Scarlets : 1 point Section Paloise : 0 point

20:31 - "Beaucoup d'approximations" Yannick Bru au micro de BeIN Sports : "Au-delà de mon rôle, je pense que vous avez vu le même match que moi. On était au-dessus des Scarlets. On a su faire le break au meilleur moment sans réellement maîtriser le match. On voulait mettre l'accent sur la mêlée fermée et le combat d'avants. Ça nous a rapporté de nombreuses pénalités. Il y a eu beaucoup d'approximations. On était en retard sur les soutiens offensifs. On n'a pas livré une performance de très haut-niveau mais ça suffit aujourd'hui. Certains joueurs étaient en vacances mais on a ressenti la fatigue du déplacement en Afrique du Sud. Je suis satisfait de l'opération comptable sur les deux matchs. On n'a pas de blessés majeurs. C'était intéressant aujourd'hui. Maintenant, je suis déçu à chaud aujourd'hui de la facilité à laquelle les adversaires ont franchi la ligne d'essai aujourd'hui. Il faut souligné que l'on a bien géré les deux semaines. Il faut féliciter le staff de préparation physique et médical parce que l'on n'a pas de blessés sur ces deux rencontres".

20:25 - "Deux matchs positifs" Matthieu Jalibert au micro de BeIN Sports : "C'est une belle entrée sur le point comptable. u niveau du match, on s'en sort par quelques fulgurances et parce que physiquement, je pense qu'on était plus denses qu'eux. Il y a eu pas mal de fautes. Il va falloir corriger cela parce que les prochaines échéances vont être costaudes. Mais comptablement, c'est deux matchs positifs et on lance bien la Champions Cup. Il faut féliciter les Scarlets, c'est une équipe accrocheuse. Ils s'accrochent, on connaît leur histoire. Ils ont envie de se donner. On a été trop indisciplinés. On leur a donné à manger trop facilement. Ils sont restés dans le match trop facilement. Globalement, on a maîtrisé, on ne s'est pas mis en danger. Je me sens bien à Chaban-Delmas parce que je suis bien entouré. Je prends beaucoup de plaisir à jouer avec des joueurs extraordinaores, au sein de ce collectif. On donne du plaisir aux supporters et c'est le principal".

20:23 - 10/10 Deuxième victoire bonifiée en deux matchs pour l'UBB qui a déroulé son rugby malgré un essai concédé dans les premières minutes.

20:19 - C'est terminé ! (50-21) Large victoire de l'Union Bordeaux-Bègles ce samedi soir face aux Scarlets (50-21) dans le cadre de la deuxième journée de Champions Cup.

20:15 - Bielle-Biarrey fait l'effort (50-21, 79e) Alors que les Scarlets peuvent toujours aller chercher le bonus offensif en cas de 4e essai, ils relancent. Louis Bielle-Biarrey parvient à plaquer son vis-à-vis en touche.

20:14 - Retière dégage (50-21, 77e) Après avoir fait le siège des cinq mètres bordelais avant d'obtenir une pénaltouche, les Scarlets perdent la possession sur la touche. Arthur Retière dégage son camp.

20:10 - L'UBB s'en sort (50-21, 74e) Après la percée d'Anderson, Bielle-Bierrey rentre dans son en-but avec le ballon en mains. Il trouve Carbery qui dégage in-extremis.

20:09 - Anderson fait des dégâts (50-21, 73e) Parti à hauteur de la ligne médiane, Fletcher Anderson avance et casse les plaquages.

20:07 - La formule 1 "LBB" (50-21, 71e) Louis Bielle-Biarrey a mis la "mobilette" en marche ! Après une récupération, l'ailier prend l'espace et personne peut le rattraper. Carbery transforme sous les perches.

20:06 - Faute de main (43-21, 69e) Chandelle montée et Temo Matiu commet un en-avant dans les airs.

20:05 - Mousquès y va de son essai (43-21, 68e) Quel enchaînement de passes ! Après un bon travail, Arthur Retière passe les bras pour Xan Mousquès qui vient aplatir facilement derrière les perches. Page-Relo transforme.

20:02 - Le doublé pour Anderson (36-21, 65e) Troisième essai gallois après une nouvelle percée en puissance d'Anderson. Entré en jeu, Sam Costelow transforme.

19:58 - Changement de charnière (36-14, 63e) Pour les Scarlets, Archie Hugues remplace Dane Blacker.

19:57 - Uberti en bout de ligne (36-14, 60e) Après avoir sorti le ballon, les arrières bordelais filent vite jusqu'à l'aile droite. En bout de ligne, Pablo Uberti inscrit le sixième essai de l'UBB. Martin Page-Relo ne transforme pas l'essai.

19:57 - Nouveau remplacement (36-14, 61e) Arthur Retière prend la place de Martin Page-Relo.

19:55 - Penaud est sorti ! (31-14, 59e) Rohan Janse van Rensburg prend la place de Damian Penaud.

19:54 - Essai refusé ! (31-14, 59e) L'essai de Temo Matiu n'est finalement pas accordé. Le troisième ligne n'a pas aplatit le ballon sur la ligne d'essai.

19:53 - Appel à la vidéo (38-14, 59e) L'arbitre fait appel à la vidéo pour vérifier si Temo Matiu a bien aplatit le ballon dans l'en-but.

19:52 - L'essai pour Matiu (38-14, 59e) Après la mêlée, Temo Matiu sort en force et aplatit en puissance. Carbery transforme l'essai.

19:50 - Carton jaune ! (31-14, 57e) Bien servi par Yoram Moefana, Damian Penaud s'échappe dans les 22 mètres gallois. Plaqué, l'ailier tente de rabattre le ballon vers son camp mais Jarrod Taylor perd ses appuis et talonne à la main. Un geste qui lui vaut de s'assoir sur le banc pendant dix minutes.

19:48 - Les Bordelais brouillons (31-14, 55e) Depuis le retour des vestiaires, les joueurs de Yannick Bru manquent de précisions techniques dans les passes et les espaces de conquête.