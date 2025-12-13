UBB - Scarlets : Lucu, Deporteere, Woki... Après un périple en Afrique du Sud, Yannick Bru fait tourner son effectif

Ce samedi, l'Union Bordeaux-Bègles reçoit les Scarlets à Chaban-Delmas pour la deuxième journée de Champions Cup. Yannick Bru a décidé de procéder à plusieurs remplacements.

Après un long voyage en Afrique du Sud la semaine dernière conclu par une victoire face aux Bulls (33-46), l'Union Bordeaux-Bègles reçoit ce samedi en fin d'après-midi la province galloise des Scarlets. Pour cette affiche, Yannick Bru a décidé de faire tourner son effectif et de laisser plusieurs cadres titulaires la semaine passée, tels que Maxime Lucu, Nicolas Depoortere, Maxime Lamothe et Cameron Woki. Ainsi, Xan Mousquès, Pablo Uberti, Martin Page-Relo, Tiaan Jacobs, Sipili Falatea et Gaëtan Barlot vont débuter face aux Scarlets. De retour de blessure, l'ouvreur Joey Carbery débutera sur le banc, tout comme Christian Everitt et Romain Gardrat. Dans le XV, on retrouve néanmoins Damian Penaud, Louis Bielle-Biarrey ou encore Matthieu Jalibert et le capitaine Jefferson Poirot. Premiers avec cinq points, les Bordelais à égalité avec Northampion peuvent déjà prendre une option pour les huitièmes de finale de la Champions Cup/

À quelle heure débute UBB - Scarlets ?

Le coup d'envoi du match de la deuxième journée de Champions Cup opposant l'Union Bordeaux-Bègles aux Scarlets est prévu samedi 13 décembre à 18h30 au Stade Chaban-Delmas de Bordeaux.

Sur quelle chaîne regarder UBB - Scarlets ?

Détenteur des droits TV de la Champions Cup, BeIN Sports 1 diffusera le rencontre entre l'Union Bordeaux-Bègles et la province galloise.

Comment suivre UBB - Scarlets en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Champions Cup entre l'UBB et les Scarlets sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quels sont les XV d'UBB - Scarlets ?

UBB : 15. Mousquès ; 14.Penaud, 13. Uberti, 12.Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Page-Relo ; 7.Vergnes-Taillefer, 8. Matiu, 6. Jacobs ; 5. Coleman, 4.Palu ; 3. Falatea, 2.Barlot, 1. Poirot (cap.).

Scarlets : 15. J. Davies ; 14. Lewis, 13. J. Roberts, 12. James, 11. Mee ; 10. Hawkins, 9. Blacker ; 7. Davis, 8. Anderson, 6. MacLeod (cap.) ; 5. Ball, 4. Douglas ; 3. Thomas, 2. Van der Merwe, 1. Hepburn.