Lyon - Toulouse : la bande à Dupont a délivré une démonstration... le résumé

Dans la tourmente, le Stade Toulousain s'est imposé avec le bonus offensif à Lyon (19-41), grâce à six essais inscrits. Les Haut-Garonnais reviennent à la hauteur de Pau, leader du Top 14.

En direct

22:55 - Toulouse a envoyé une réponse cinglante sur le terrain de Lyon (19-41) Battu à Glasgow en phase de groupes de la Champions Cup, et sanctionné d'un retrait de deux points au classement dans l'affaire du transfert de Jaminet, Toulouse a sonné la révolte à Lyon (19-41). Grâce à une fin de match exceptionnelle, autour d'un Antoine Dupont en très grande forme, les Rouge et Noir sont même parvenus à acquérir le bonus offensif à la sirène. Avec ce succès bonifié, les Haut-Garonnais (2es, 42 points) reviennent à la hauteur de Pau (1er, 42 points). Devant à la pause grâce à des essais de Vergé et Graou (7-17), les protégés d'Ugo Mola ont été renversés au retour des vestiaires sur des réalisations de Moukoro et Wainiqolo (19-17, 48e). Le manager du Stade a alors décidé d'ouvrir son banc. Bien lui en a pris, car cela a donné un second souffle à son équipe. Lors des 25 dernières minutes, Toulouse a infligé un cinglant 24 à 0 grâce à des essais de Brennan, Roumat, Costes, et Vignères.

22:49 - ESSAI DE TOULOUSE (80e+2) Au terme d'une relance de 50 mètres, Vignères offre le bonus offensif à Toulouse. Les Rouge et Noir ont été en démonstration. Ramos manque la dernière transformation.

22:47 - Dupont récupère la possession (80e+1) Le demi de mêlée de Toulouse est venu se servir dans les bras d'un Lyonnais. Les Rouge et Noir peuvent encore rêver d'un bonus offensif.

22:46 - ESSAI REFUSÉ ! (80e) La passe de Dupont est clairement partie vers l'avant. Il y aura une mêlée à jouer, dans les 22 mètres du LOU. Mola demande à son huit de devant de faire l'effort.

22:45 - Bralley demande la vidéo (79e) L'arbitre de cette partie veut vérifier l'avant-dernière passe de Dupont vers Banos.

22:45 - ESSAI DE TOULOUSE ! (79e) À la suite d'une pénalité jouée à la main par Dupont, Banos, au terme d'un une-deux fantastique avec Roumat, s'en va dans l'en-but !

22:44 - Wainiqolo offre une bonne munition à Toulouse (78e) Vers ses 40 mètres, l'ailier de Lyon a commis un en-avant. Ramos encourage ses partenaires à aller chercher le bonus offensif.

22:42 - Toulouse peut partir en quête d'un bonus offensif (77e) La bande à Dupont n'a besoin que d'un essai pour s'offrir un succès à cinq points.

22:37 - ESSAI DE TOULOUSE ! (74e) En contre-attaque, Dupont fait parler sa vista en déposant un coup de pied millimétré dans une zone dégarnie. Pouzelgues a été le plus prompt, et a servi, sur un plateau, Costes. Ramos alourdit un peu plus la marque avec une transformation.

22:34 - Épée n'a pas eu de réussite (71e) À l'image de Dumortier, l'ailier de Toulouse a tenté de tromper la vigilance adverse avec le pied. Le champion olympique à 7 a commis un en-avant à la suite d'un mauvais rebond.

22:33 - Lyon ne parvient plus à tenir la possession (67e) Au centre du terrain, Dumortier a trouvé la faille grâce à un coup de pied par-dessus le rideau toulousain. Malheureusement pour le LOU, dans la continuité, Millet a commis un en-avant de passe.

22:27 - ESSAI DE TOULOUSE ! (64e) En bout de ligne, Ramos, bien servi dans le couloir, a aplati en coin. En coin, sur la gauche, Ramos essuie un premier échec. Toulouse a, désormais, dix points d'avance.

22:24 - Toulouse accélère à nouveau (63e) Dupont colle aux situations et les avants viennent se proposer à hauteur. Les Toulousains sont constamment dans l'avancée.

22:22 - Jelonch a manqué de précision (60e) Le troisième ligne, sous les poteaux, a commis un en-avant. Berdeu a pu dégager avec le pied droit.