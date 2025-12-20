Lyon - Toulouse : Mola fait un choix osé pour Dupont... chaîne, compos

Dans le cadre de la 12e journée de Top 14, Lyon reçoit, en ce samedi 20 décembre, Toulouse au Matmut Stadium.

À l'approche de la période de Noël, il n'y a pas de trêve pour les braves rugbymen. Dans un Top 14 plus resserré que jamais, et après deux semaines de joutes continentales en Champions Cup et Challenge Cup, Lyon et Toulouse retrouve leur pain quotidien. Pour les Rhodaniens, d'abord, il y a urgence. La bande à Baptiste Couilloud est juste au-dessus de la zone rouge (12e, 23 points). Si l'avance est confortable sur Montauban (13e, 7 points), les Gones visaient, en début d'exercice, une qualification en phase finale. Pour l'heure, ils demeurent à six points de Bordeaux-Bègles (6es, 29 points).

Face à la presse, le manager Karim Ghezal a mis sous pression les siens à l'aube de ce Lyon - Toulouse : "C'est un bloc de trois matchs capital qui nous attend et qui peut faire basculer. Notre objectif, c'est de batailler pour le top 6. On doit rester collés. Pour rester dans la course, il nous faut deux victoires." Néanmoins, le centre Théo Millet a bien conscience du défi face à l'armada toulousaine : "On sait tout le talent qu'ils ont, des grands joueurs il y en a à tous les postes. On reste concentré sur nous."

En face, Toulouse sort d'une contre-performance majeure à Glasgow (28-21), après avoir largement mené (0-21). "Il y a de la frustration, a avoué Joel Merkler. Quand tu mènes 21-0 en Écosse contre une équipe d'internationaux écossais, tu te dis qu'on est en train de faire le boulot. Et en quinze minutes, tu prends trois essais. Forcément, quelque chose n'a pas marché. Ce n'est pas notre niveau, ni l'image qu'on veut renvoyer. C'est pour ça qu'on veut se rattraper, montrer qu'on n'est pas une équipe qui se laisse abattre facilement." Pour l'international espagnol, la réaction est obligatoire : "Il faut gagner. On sait que plus tôt on gagne, mieux on est placés pour la fin de saison. Le match de ce week-end est une très bonne opportunité pour nous de nous rattraper, même si ce sera difficile, car Lyon fait des matchs très sérieux, notamment à domicile. On va essayer de relever la tête et de montrer une image différente par rapport au week-end dernier. Ce sera un gros défi pour nous." Au coup d'envoi de ce choc, Antoine Dupont a été placé sur le banc des remplaçants par Ugo Mola. Le manager toulousain lui a préféré Paul Graou.

Dans le cadre de cette 12e journée de championnat, le Top 14 offre une affiche 100% Rouge et Noir : Lyon - Toulouse. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Lyon - Toulouse . Cette rencontre sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal +.

Pour suivre Lyon - Toulouse en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +.

Le XV de départ des Rhodaniens pour ce Lyon - Toulouse : 15. Meliande ; 14. Wainuqolo, 13. Maraku, 12. Millet 11. Dumortier ; 10. Berdeu, 9. Couilloud (cap.) ; 7. Allen, 8. S. Simmonds, 6. Cretin ; 5. Geraci, 4. William ; 3. Aptsiauri, 2. Chat, 1. Moukoro.

Le XV de départ des Haut-Garonnais pour ce Lyon - Toulouse : 15. Ramos ; 14. Pouzelgues, 13. Costes, 12. Chocobares, 11. Delibes ; 10. Kinghorn, 9. Graou ; 7. Castro-Ferreira, 8. Roumat, 6. Willis ; 5. Vergé, 4. Brennan ; 3. Merkler, 2. Marchand (cap.), 1. Bertrand.