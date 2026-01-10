Leinster - La Rochelle : match héroïque mais défaite sur le gong pour les Rochelais, le résumé
Le Stade Rochelais est passé tout près de l'exploit ce samedi à Dublin face à Leinster (24-25). Les hommes de O'Gara, revigorés en seconde période, ont mené jusqu'à aux arrêts de jeu avant de céder sur une pénalité évitable.
Quel match majuscule des Rochelais à Dublin à l'image de la performance de Levani Botia. Encore une fois, les Maritimes ont offert un combat dantesque au Leinster dans un match rythmé et tendu. Mais le Stade Rochelais a été battu sur une pénalité victorieuse dans les arrêts de…
20:51 - Le résumé, La Rochelle cède sur la fin
Submergés par l’intensité offensive du Leinster, les Rochelais ont connu une entame de match délicate, payant cher leur manque d’automatismes. Pris de vitesse, ils ont concédé deux essais en dix minutes, tous deux inscrits par Josh van der Flier (4e, 9e), le second étant largement évitable après un dégagement manqué d’Ihaia West. Malgré ce départ chaotique, les hommes de Ronan O’Gara ont eu le mérite de ne pas paniquer. Plus solides dans les phases de conquête, plus tranchants dans les duels et portés par un jeu vers l’avant de plus en plus fluide, les Maritimes ont progressivement repris pied dans la rencontre. Leur pression constante a contraint les Irlandais à concéder de nombreuses pénalités, même si certaines auraient pu être tentées à longue distance. Préférant insister au sol, La Rochelle a été récompensée lorsque Hastoy a parfaitement décalé Niniashvili le long de la touche. Le Géorgien a résisté au retour adverse pour aplatir et ramener les siens dans le match (31e, 12-7).
Déjà encourageants en première période, les Rochelais ont été encore plus convaincants après la pause. Dominateurs territorialement, très justes dans les transmissions et efficaces en mêlée, ils ont longtemps étouffé le Leinster. Cette domination a fini par se concrétiser par deux essais d’Ihaia West (60e, 77e), inscrits en force après de longues séquences de pression, malgré plusieurs occasions gâchées à quelques mètres de l’en-but, notamment après une combinaison mal conclue entre Niniashvili, Wardi et Hastoy (46e). Toutefois, ces deux réalisations n’ont pas suffi. Le Leinster, clinique, a puni la moindre approximation rochelaise avec des essais de Van der Flier (66e) et Henshaw (70e), exploitant une passivité défensive sur le flanc gauche.
Le sort du match s’est finalement joué sur le fil, lorsqu’une faute évitable concédée à vingt-cinq mètres de l’en-but a offert à Harry Byrne l’opportunité de passer la pénalité de la victoire après la sirène (25-24, 82e). Cruel dénouement pour les Rochelais, qui nourrissent une immense frustration tant l’exploit semblait à portée de main. Malgré les nombreuses munitions gâchées, cette prestation de haut niveau, livrée dans un contexte hostile, laisse entrevoir de solides motifs d’espoir. Les Maritimes devront désormais capitaliser sur cette courte défaite pour aller chercher leur qualification à domicile face aux Harlequins.
20:34 - Petite consolation pour les Rochelais
Botia est élu homme du match malgré la défaite. Le fidjien a du mal à masquer sa déception en recevant le trophée
20:28 - VICTOIRE SUR LE GONG DE LEINSTER (25-24)
Une dernière pénalité de Harry Byrne après une faute des Rochelais à vingt cinq mètres et Leinster repasse devant sur le gong. Défaite frustrante pour les Maritimes avec une fin tragique mais match héröique des hommes de O'Gara
20:25 - 80' - Pénalité pour Leinster
Harry Byrne va tenter une pénalité à vingt cinq mètres, c'est la balle de match pour les Irlandais
20:24 - 79' - Les Rochelais gagnent 50 mètres
A une minute de la fin du match, les Rochelais ont gagné une cinquantaine de mètres sur un joli contre
20:20 - 77' - DOUBLE DE WEST (24-22)
Magnifique action de West, qui vient aplatir tout seul en prenant à contre pied son adversaire. Cet essai vient récompenser une longue possession des Rochelais. Le Garrec ne manque pas sa transformation
20:14 - 70' - HENSHAW PUNIT LES ROCHELAIS (17-22)
Trop de passivité de la part de la défense Rochelaise sur une passe de Gibson Park pour Conan avant un décalage pour Henshaw. Ce dernier est tout seul pour marquer le troisième essai Irlandais
20:10 - 66' - Van der Flier surprend les Rochelais(17-17)
Complètement décalé sur le côté gauche, Van Der Flier hérite d'un ballon libre de tout marquage et fait une course de 60 mètres avant d'aplatir; Prendergast manque la transformation. Egalité 17-17
20:06 - 63' - Temps fort des Rochelais
Les Maritimes sont dans une très bonne dynamique à l'image de Botia et Niniashvili qui déchirent les rideaux défensifs irlandais
20:01 - 60' - WEST CONCRETISE LA DOMINATION ROCHELAISE (12-17)
La Rochelle est enfin récompensée avec un essai opportuniste de West sur une passe de Wardi. Le Garrec à l'origine de l'essai transforme une pénalité loin d'être facile. 17-12 pour les Maritimes
19:58 - 56' - Atonio remplacé
Le pilier Uini Atonio laisse sa place à Alexandre Kuntelia du côté de La Rochelle
19:55 - 55' - LE GARREC REDUIT L'ECART (12-10)
Sur une pénalité à vingt cinq mètres, Nolan Garrec parvient à réduire l'écart. Trois points de plus pour les Maritimes qui valorisent leur bon début de seconde période
19:54 - 53' - Les Rochelais repartent à l'assaut
Les hommes de Ronan O'Gara repartent dans le camp adverse grâce à des mêlées dominatrices, il faut maintenant essayer de gagner du terrain par un jeu plus rapide
19:51 - 50' - O'Brien gagne du terrain
Une cinquantaine de mètres parcourus par O'Brien, ça permet au Leinster de sortir un peu de leur camp