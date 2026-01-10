Leinster - La Rochelle : match héroïque mais défaite sur le gong pour les Rochelais, le résumé

20:51 - Le résumé, La Rochelle cède sur la fin

Submergés par l’intensité offensive du Leinster, les Rochelais ont connu une entame de match délicate, payant cher leur manque d’automatismes. Pris de vitesse, ils ont concédé deux essais en dix minutes, tous deux inscrits par Josh van der Flier (4e, 9e), le second étant largement évitable après un dégagement manqué d’Ihaia West. Malgré ce départ chaotique, les hommes de Ronan O’Gara ont eu le mérite de ne pas paniquer. Plus solides dans les phases de conquête, plus tranchants dans les duels et portés par un jeu vers l’avant de plus en plus fluide, les Maritimes ont progressivement repris pied dans la rencontre. Leur pression constante a contraint les Irlandais à concéder de nombreuses pénalités, même si certaines auraient pu être tentées à longue distance. Préférant insister au sol, La Rochelle a été récompensée lorsque Hastoy a parfaitement décalé Niniashvili le long de la touche. Le Géorgien a résisté au retour adverse pour aplatir et ramener les siens dans le match (31e, 12-7).

Déjà encourageants en première période, les Rochelais ont été encore plus convaincants après la pause. Dominateurs territorialement, très justes dans les transmissions et efficaces en mêlée, ils ont longtemps étouffé le Leinster. Cette domination a fini par se concrétiser par deux essais d’Ihaia West (60e, 77e), inscrits en force après de longues séquences de pression, malgré plusieurs occasions gâchées à quelques mètres de l’en-but, notamment après une combinaison mal conclue entre Niniashvili, Wardi et Hastoy (46e). Toutefois, ces deux réalisations n’ont pas suffi. Le Leinster, clinique, a puni la moindre approximation rochelaise avec des essais de Van der Flier (66e) et Henshaw (70e), exploitant une passivité défensive sur le flanc gauche.

Le sort du match s’est finalement joué sur le fil, lorsqu’une faute évitable concédée à vingt-cinq mètres de l’en-but a offert à Harry Byrne l’opportunité de passer la pénalité de la victoire après la sirène (25-24, 82e). Cruel dénouement pour les Rochelais, qui nourrissent une immense frustration tant l’exploit semblait à portée de main. Malgré les nombreuses munitions gâchées, cette prestation de haut niveau, livrée dans un contexte hostile, laisse entrevoir de solides motifs d’espoir. Les Maritimes devront désormais capitaliser sur cette courte défaite pour aller chercher leur qualification à domicile face aux Harlequins.