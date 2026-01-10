Leinster - La Rochelle : se défaire du complexe irlandais, heure et chaine tv

La Rochelle et le Leinster se retrouvent ce samedi à Dublin pour un nouveau chapitre d'une rivalité devenue incontournable en Champions Cup.

En six saisons, les deux géants européens se font face pour la sixième fois, preuve d'une constance au plus haut niveau. Les Irlandais restent sur trois victoires consécutives face aux Maritimes, mais l'histoire récente rappelle que rien n'est jamais écrit à l'avance entre ces deux formations. Le dernier duel, le 12 janvier 2025, avait encore tourné à l'avantage du Leinster à Deflandre (16-14), au terme d'un match fermé, tendu, où la moindre imprécision avait pesé lourd. Ce choc s'inscrit donc autant dans une continuité que dans une revanche latente.

Une forme illisible

La dynamique du Stade Rochelais, elle, demeure difficile à lire. Capables du pire comme du meilleur, les hommes de Ronan O'Gara sortent de deux prestations diamétralement opposées : une lourde claque encaissée à Toulouse (60-14), suivie d'un festival offensif contre Toulon (66-0). En Champions Cup, La Rochelle reste toutefois en vie grâce à son succès convaincant face à Leicester, malgré une défaite inquiétante contre les Stormers. À l'extérieur, les Maritimes peinent à retrouver la maîtrise et la densité qui ont fait leur force ces dernières saisons. Pour espérer exister à Dublin, il leur faudra afficher une constance et une discipline sans faille.

Côté composition, La Rochelle devrait s'appuyer sur la majorité des titulaires présents le week-end dernier à Toulon. Dillyn Leyds sera positionné à l'arrière, avec un triangle arrière dynamique composé de Nowell et Niniashvili. Au centre, Seuteni et Favre devront apporter à la fois solidité défensive et créativité. La charnière West – Le Garrec aura la lourde responsabilité d'animer le jeu et de gérer les temps faibles. Devant, le capitaine Grégory Alldritt mènera un pack impressionnant, épaulé par Skelton et Kante Samba en deuxième ligne. La mêlée Atonio – Latu – Penverne devra tenir face à l'une des conquêtes les plus propres d'Europe.

Slimani absent

En face, le Leinster avance avec assurance, sans pour autant écraser la concurrence comme à ses meilleures heures. Toujours en course en URC et en Champions Cup, la province irlandaise impressionne par son volume de jeu et sa propreté technique. A l'ouverture Sam Prendergast sera titulaire au lieu de Harry Byrne, un choix lourd de sens tant pour Leinster que pour l'Irlande. En revanche, Rabah Slimani devrait être absent, même si cette omission reste maîtrisée grâce à la présence de Tadhg Furlong et Thomas Clarkson au poste de pilier droit.

Ce duel pourrait se jouer autant dans les têtes que dans les chiffres. Leinster affiche une maîtrise collective redoutable, peu de déchets et une intensité constante La Rochelle, elle, conserve l'orgueil, l'expérience des grands rendez-vous et le souvenir de ses exploits passés. Pour espérer faire dérailler la machine bleue, les Maritimes devront livrer un match quasi parfait avec une conquête irréprochable, une défense de fer et une efficacité maximale dans les zones de marque. Samedi, à Dublin, une nouvelle page de cette rivalité s'écrira, avec la promesse d'un duel électrique.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Le match Leinster - La Rochelle qui sera dirigé par l'Anglais Matthew Carley aura lieu ce samedi à 18h30 à l'Aviva Stadium de Dublin



Sur quelle chaîne TV est diffusé Leinster - La Rochelle ?

Cette rencontre de la troisième journée de la Champions Cup 2025/2026 sera diffusée sur Bein Sports 3.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, les abonnés peuvent se connecter sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions de départ

Le XV de départ de Leinster : 15. Fawley, 14. O'Brien, 13. Ioane, 12. Henshaw, 11. Kenny, 10. Prendengarst, 9. Gibson-Park, 7. Van Der Flier, 8. Doris, 6. Conan, 5. Ja. Ryan, 4. J.McCarthy, 3. Clarkson, 2. Sheehan, 1. P.McCarthy

Le XV de départ du Stade Rochelais : 15. Leyds ; 14. Nowell, 13. Daunivucu, 12. Favre, 11. Niniashvili ; 10. West, 9. Le Garrec ; 7. Botia, 8. Alldritt (cap.), 6. Jegou ; 5. Skelton, 4. Kante Samba ; 3. Atonio, 2. Latu, 1. Wardi

Les différentes côtes

Vainqueur des trois dernières confrontations face aux Maritimes, Leinster sera largement favori ce samedi à Dublin

Betclic : Leinster 1,08 / Nul 26,00 / Stade Rochelais 6,10.

Winamax : Leinster 1,05 / Nul 25,00 / Stade Rochelais 5,70.

Unibet : Leinster 1,09 / Nul 26,00 / Stade Rochelais 5,45.

Parions Sports : Leinster 1,08 / Nul 30,00 / Stade Rochelais 6,25 .