DIRECT. Saracens - Toulouse :la mission se complique pour les Toulousains, suivez le match
Fragilisé par les absences et un début européen mitigé, le Stade Toulousain défie les Saracens à Londres lors d'un choc clé de Champions Cup.
20:08 - 69' - Sortie de Segun
Sortie de Segun, auteur d'un doublé aujourd'hui et entrée de Max Malins
20:04 - 66' - En-avant de Chocobares
Alors qu'ils étaient à dix mètres de l'en-but des Saracens, une passe vers Chocobares est mal ajustée, et l'Argentin fait tomber le ballon
19:59 - 62' - Farrell creuse l'écart (20-14)
Une pénalité à vingt mètres parfaitement transformée par la légende des Saracens, Owen Farrell. Toulouse est à six points
19:55 - 60' - Changements toulousains
Entrées de Brennan, Mauvaka et Mallez font leur apparition à la place de Marchand, Roumat et Meafou
19:54 - 58' - Jack Willis conteste à Earl
Alors que les Toulousains étaient sous pression, Jack Willis parvient à gratter le ballon à Ben Earl. Toulouse peut souffler
19:49 - 53' - Entrée de Owen Farrell
Entrée de l'international anglais à la place de Lozowski, alors que Bracken a pris la place de Van Zyl
19:47 - 52' - Belle opportunité pour les Toulousains
Avec un très bon jeu au pied de Kinghorn, Toulouse gagne une quinzaine de mètres et s'offre un 50-22 dans la surface des Saracens
19:45 - 51' - Passe manquée de Costes
Costes n'arrive pas à décaler Lebel et manque sa passe qui stoppe un contre intéréssant des Toulousains
19:41 - 47' - LEBEL REDUIT L'ECART (17-14)
Après une longue passe dans les airs de Blair Kinghorn, Lebl parvient à déjouer les défenseurs sur deux jolis appuis avant d'aller aplatir le deuxième essai des Toulousains. Ramos transforme parfaitement l'essai
19:37 - 43' - Delibes trompé par un rebond
Après un coup de pied bien senti par Lebel, Delibes est lancé sur le flanc droit mais n'arrive pas à capter le cuir après un rebond assez haut
19:35 - Début de seconde période !
C'est reparti pour la seconde période entre les Saracens et le Stade Toulousain
19:34 - La pluie s'intensifie
Une pluie diluvienne s'abat sur Londres depuis une dizaine de minutes avec beaucoup de vent
19:32 - L'essai de Kinghorn (vidéo)
Revivez en vidéo le seul essai du Stade Toulousain en première période
[????LIVE] ????@ChampionsCup— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 11, 2026
???? Le premier essai pour le Stade Toulousain !#InvestecChampionsCup #RugbyPack pic.twitter.com/ylFbJaVs60
19:20 - Mi-temps - L'arbitre stoppe l'hémorragie toulousaine
C'est la pause à Londres. Alors que le Stade Toulousain semblait avoir le match en main, ils se sont heurtés à une équipe Saracens révoltée et inspirée en fin du premier acte. Trois essais encaissés en quelques minutes. L'écart de 10 points est plutôt flatteur pour les hommes d'Ugo Mola
19:18 - 40' - Tom Willis crucifie les Toulousains (17-7)
Avec une séerie de pick and go, les Toulousains craquent encore une fois, cette fois c'est Tom Willis qui est à la finition avec un essai en puissance. La transformation est manquée par Burke
19:15 - 38' - Les Toulousains dans le dur
Depuis une dizaine de minutes les Toulousains sont dominés dans les duels et les contests et ne parviennent pas à contenir les assauts des Saracens
19:12 - 35' - DOUBLE DE SEGUN (12-7)
Rotimi Segun bien décalé sur le côté gauche, bénéficie d'une superbe passe de Lozowski et s'en va aplatir son second essai. Burke transforme l'essai (12-7) pour les Saracens
19:09 - 32' - Les Toulousains miraculés
Lozowski se dirigeait seul dans l'en but après un jeu au pied astucieusement effectué par Burke, mais il manque la prise de balle et commis un en-avant assez étonnant. Toulouse s'en sort bien sur cette action
19:06 - 30' - Essai de Segun (5-7)
Les Anglais parviennent à marquer leur premier essai contre le cours du jeu par Segun bien collé à la ligne de touche. L'ailier anglais se fait mal sur l'action après que Delibes est tombé sur sa cheville. La transformation est manquée
19:04 - 27' - Soutien tardif à Delibes
L'arrière Toulousain se couche sur un long jeu au pied de Lebel mais le soutien arrive trop tard et les Saracens reprennent le ballon