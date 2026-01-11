DIRECT. Saracens - Toulouse :la mission se complique pour les Toulousains, suivez le match

Fragilisé par les absences et un début européen mitigé, le Stade Toulousain défie les Saracens à Londres lors d'un choc clé de Champions Cup.

En direct

20:08 - 69' - Sortie de Segun Sortie de Segun, auteur d'un doublé aujourd'hui et entrée de Max Malins

20:04 - 66' - En-avant de Chocobares Alors qu'ils étaient à dix mètres de l'en-but des Saracens, une passe vers Chocobares est mal ajustée, et l'Argentin fait tomber le ballon

19:59 - 62' - Farrell creuse l'écart (20-14) Une pénalité à vingt mètres parfaitement transformée par la légende des Saracens, Owen Farrell. Toulouse est à six points

19:55 - 60' - Changements toulousains Entrées de Brennan, Mauvaka et Mallez font leur apparition à la place de Marchand, Roumat et Meafou

19:54 - 58' - Jack Willis conteste à Earl Alors que les Toulousains étaient sous pression, Jack Willis parvient à gratter le ballon à Ben Earl. Toulouse peut souffler

19:49 - 53' - Entrée de Owen Farrell Entrée de l'international anglais à la place de Lozowski, alors que Bracken a pris la place de Van Zyl

19:47 - 52' - Belle opportunité pour les Toulousains Avec un très bon jeu au pied de Kinghorn, Toulouse gagne une quinzaine de mètres et s'offre un 50-22 dans la surface des Saracens

19:45 - 51' - Passe manquée de Costes Costes n'arrive pas à décaler Lebel et manque sa passe qui stoppe un contre intéréssant des Toulousains

19:41 - 47' - LEBEL REDUIT L'ECART (17-14) Après une longue passe dans les airs de Blair Kinghorn, Lebl parvient à déjouer les défenseurs sur deux jolis appuis avant d'aller aplatir le deuxième essai des Toulousains. Ramos transforme parfaitement l'essai

19:37 - 43' - Delibes trompé par un rebond Après un coup de pied bien senti par Lebel, Delibes est lancé sur le flanc droit mais n'arrive pas à capter le cuir après un rebond assez haut

19:35 - Début de seconde période ! C'est reparti pour la seconde période entre les Saracens et le Stade Toulousain

19:34 - La pluie s'intensifie Une pluie diluvienne s'abat sur Londres depuis une dizaine de minutes avec beaucoup de vent

19:32 - L'essai de Kinghorn (vidéo) Revivez en vidéo le seul essai du Stade Toulousain en première période

19:20 - Mi-temps - L'arbitre stoppe l'hémorragie toulousaine C'est la pause à Londres. Alors que le Stade Toulousain semblait avoir le match en main, ils se sont heurtés à une équipe Saracens révoltée et inspirée en fin du premier acte. Trois essais encaissés en quelques minutes. L'écart de 10 points est plutôt flatteur pour les hommes d'Ugo Mola

19:18 - 40' - Tom Willis crucifie les Toulousains (17-7) Avec une séerie de pick and go, les Toulousains craquent encore une fois, cette fois c'est Tom Willis qui est à la finition avec un essai en puissance. La transformation est manquée par Burke

19:15 - 38' - Les Toulousains dans le dur Depuis une dizaine de minutes les Toulousains sont dominés dans les duels et les contests et ne parviennent pas à contenir les assauts des Saracens

19:12 - 35' - DOUBLE DE SEGUN (12-7) Rotimi Segun bien décalé sur le côté gauche, bénéficie d'une superbe passe de Lozowski et s'en va aplatir son second essai. Burke transforme l'essai (12-7) pour les Saracens

19:09 - 32' - Les Toulousains miraculés Lozowski se dirigeait seul dans l'en but après un jeu au pied astucieusement effectué par Burke, mais il manque la prise de balle et commis un en-avant assez étonnant. Toulouse s'en sort bien sur cette action

19:06 - 30' - Essai de Segun (5-7) Les Anglais parviennent à marquer leur premier essai contre le cours du jeu par Segun bien collé à la ligne de touche. L'ailier anglais se fait mal sur l'action après que Delibes est tombé sur sa cheville. La transformation est manquée