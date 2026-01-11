Saracens - Toulouse : le tandem Dupont - Kinghorn pour relancer la machine, heure et chaine tv

Fragilisé par les absences et un début européen mitigé, le Stade Toulousain défie les Saracens à Londres lors d'un choc clé de Champions Cup.

Le Stade Toulousain se déplace ce dimanche 11 janvier au StoneX Stadium de Londres pour affronter les Saracens, à l'occasion de la troisième journée de la phase régulière de la Rugby Champions Cup. Une affiche de prestige entre deux références du rugby européen, mais aussi un tournant potentiel pour les Rouge et Noir, déjà sous pression après un début de compétition en demi-teinte. Face à un adversaire direct dans la course à la qualification, Toulouse joue gros dans une poule où la marge d'erreur s'est considérablement réduite.

L'infirmerie se remplit

Comme souvent en Champions Cup, les ambitions toulousaines sont élevées, avec en ligne de mire un nouveau titre continental. Pourtant, la défaite concédée à Glasgow lors de la précédente journée a profondément rebattu les cartes. Battus malgré une rencontre globalement maîtrisée, les champions de France ont laissé filer de précieux points et n'ont désormais plus leur destin en main pour la première place de la poule. Cette contre-performance européenne a été suivie d'un revers inattendu en Top 14 à Perpignan, venant confirmer une période plus instable que prévu pour un effectif pourtant riche et expérimenté.

Cette fragilité s'explique en partie par un contexte médical délicat. Toulouse doit notamment se passer de son ouvreur star Romain Ntamack, toujours indisponible en raison d'une blessure au bas du dos. Une absence prolongée que le manager Ugo Mola a commentée avec prudence, expliquant que " pour l'instant, c'est trop juste pour reprendre ", et que le joueur devait avancer " selon ses sensations ". Le technicien a également insisté sur la nécessité de ne prendre aucun risque inutile, alors que la saison est encore longue.

Saracens fébriles à domicile

À cette absence majeure s'ajoutent celles de Juan Cruz Mallia, Ange Capuozzo et Pierre-Louis Barassi, réduisant considérablement les options dans la ligne de trois-quarts. " Quand vous perdez deux joueurs par week-end sur une ligne de trois-quarts, à un moment, il va en manquer ", a reconnu Mola, lucide sur les difficultés actuelles. Dans ce contexte, Blair Kinghorn devrait être titularisé à l'ouverture, tandis que Peato Mauvaka débutera sur le banc, symboles d'un effectif contraint de s'adapter.

En face, les Saracens se présentent avec des arguments solides, malgré une saison moins dominante que par le passé. Les Londoniens comptent le même nombre de points que Toulouse dans la poule, portés par une large victoire inaugurale contre Clermont. S'ils ne sont plus la référence absolue qui a remporté la compétition à trois reprises entre 2016 et 2019, ils demeurent une formation redoutable, emmenée par des cadres comme Maro Itoje et une ossature très compétitive. Leur relative fragilité à domicile cette saison, avec plusieurs défaites concédées au StoneX Stadium, pourrait toutefois offrir une opportunité aux Toulousains. Reste à savoir si ces derniers sauront résister à l'impact anglais et imposer leur tempo dans un duel qui s'annonce aussi engagé que décisif pour la suite de leur parcours européen.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Le match Saracens - Toulouse qui sera dirigé par l'Italien Andrea Piardi aura lieu ce dimanche à 18h30 au StoneX Stadium de Londres.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Saracens - Toulouse ?

Cette rencontre de la troisième journée de la Champions Cup 2025/2026 sera diffusée sur Bein Sports 3.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, les abonnés peuvent se connecter sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions de départ

Le XV de départ de Saracens : 15. Daly ; 14. Caluori, 13. Lozowski, 12. Hartley, 11. Segun ; 10. Burke, 9. van Zyl ; 7. Gonzalez, 8. Willis, 6. McFarland ; 5. Tizard, 4.Itoje (cap.) ; 3. Street, 2. George, 1. Mawi.

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Ramos ; 14. Delibes, 13. Costes, 12. Chocobares, 11. Lebel ; 10. Kinghorn, 9. Dupont (cap.) ; 7.Jelonch, 8. Roumat, 6. Willis ; 5. Meafou, 4.Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Ainu'u.

Les différentes côtes

Avec l'obligation de gagner pour ne pas compromettre ses chances de qualification en huitièmes, le Stade Toulousain sera largement favori de ce duel face aux Saracens.

Betclic : Saracens 4,10/ Nul 26,00 / Toulouse 1,19.

Winamax : Saracens 4,00/ Nul 28,00 / Toulouse 1,23.

Unibet : Saracens 3,65/ Nul 24,00 / Toulouse 1,17.

Parions Sports : Saracens 4,40/ Nul 25,00 / Toulouse 1,15.