UBB - Northampton : revanche, première place... Bordeaux-Bègles vise gros face aux Saints en Champions Cup

Ce dimanche après-midi, l'Union Bordeaux-Bègles reçoit les Saints de Northampton pour un remake de la dernière finale de la Champions Cup. En cas de victoire, l'UBB peut prendre la première place de la poule.

Un match de gala à Chaban-Delmas ! Cet après-midi, les amateurs de rugby pourront assister à un alléchant choc entre les deux derniers finalistes de la Champions Cup. L'Union Bordeaux-Bègles reçoit la franchise anglaise de Northampton dans un match qui sent la poudre. Alors que Yannick Bru est privé de Romain Buros à l'arrière et de Maxime Lucu à la mêlée, Rayasi et Page-Relo prennent leurs places. Pas d'énorme changement pour l'UBB qui pourra compter sur ses cadres et sa ligne arrière tonitruante (Penaud, Moefana, Depoortere, Bielle-Biarrey). En conférence de presse, l'entraîneur bordelais a confié s'attendre à un match compliqué : "Les Saints sont premiers de leur championnat et ils viennent de bien étriller les Harlequins ce week-end. Ils vont être dans la position du chasseur, car forcément, ils vont présenter ce match comme la revanche de la dernière finale. À nous de faire une bonne semaine sur le plan rugby, sur le plan psychologique, sur notre façon de préparer ce match".

"Un des premiers gros rendez-vous sexy de l'année"

Face aux médias, Yannick Bru est allé plus loin. Pour lui, ce choc face à Northampton est l'un des premiers grands rendez-vous de la saison : "Ce sera un gros rendez-vous de cette moitié de saison. Est-ce notre premier match de phase finale ? Je crois que nous allons avoir un paquet de matchs de phase finale à jouer. En effet, quoi qu'il se passe contre Northampton, il faudra aller s'imposer ensuite à Bristol. Mais ce match face à Northampton est un des premiers gros rendez-vous sexy de l'année. Il va y en avoir quelques-uns qui vont se succéder après. Mais ce sont des semaines que l'on a envie de préparer et qui sont plus faciles à digérer que d'autres".

La première place en jeu

Si Bristol occupe la première place du groupe 4 de la Champions Cup devant les deux ogres qui se défient cet après-midi, l'Union Bordeaux-Bègles comptent bien l'emporter et récidiver sa performance de la saison dernière. En effet, les Bordelais avait signé un parfait 20 points pris sur 20 possibles lors de la phase de poule, leur permettant de recevoir jusqu'en demi-finale dans un match où ils avait dominé le Stade Toulousain. Cet après-midi, plus qu'une revanche, c'est déjà le chemin jusqu'à la finale de la Champions Cup qui est en jeu.

À quelle heure débute UBB - Northampton ?

Le coup d'envoi du match de la troisième journée de la Champions Cup opposant l'Union Bordeaux-Bègles à Northampton est prévu dimanche 11 janvier à 16h15 au Stade Chaban-Delmas de Bordeaux (France).

Sur quelle chaîne regarder UBB - Northampton ?

Détenteur des droits TV de la Champions Cup, BeIN Sports 3 diffusera le choc entre l'UBB et Northampton. L'affiche sera également retransmise en clair sur France 2.

Comment suivre UBB - Northampton en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le remake de la dernière finale de la Champions Cup entre les Bordelais et les Saints sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports. Vous pouvez également vous créer un compte sur France.tv.

Quels sont les XV d'UBB - Northampton ?

UBB : 15. Rayasi ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Page-Relo ; 7. Woki, 8. Matiu, 6. Du Preez ; 5. Cazeaux, 4. Coleman ; 3. Sadie, 2. Lamothe, 1.Poirot.

Northampton : 15. Hendy ; 14. Sleightholme, 13. Freeman, 12. Hutchinson, 11. Todaro ; 10. F. Smith, 9. Mitchell ; 7. Pearson, 8. Pollock, 6. Chick; 5. Van der Mescht, 4. Coles ; 3. Davison, 2. Wright, 1. Fischetti.

Quels sont les pronostics d'UBB - Northampton ?