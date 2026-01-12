La situation délicate des clubs français, les résultats et classements de la Coupe d'Europe

La Coupe d'Europe de rugby était de retour ce week-end avec des chocs à la pelle et des résultats compliqués pour les clubs français.

La 3e journée de la Coupe d'Europe de rugby n'a pas été prolifique pour les clubs français et plusieurs clubs sont éliminés ou au bord du gouffre. Commençons par les bonnes nouvelles. Grâce à son écrasante victoire face à Northampton, l'UBB est qualifié pour les 8es de finale avec un carton plein en trois journées (15 points, trois succès bonifiés). Pour rappel, les premiers de poules auront l'avantage du terrain jusqu'en demi-finale. Après sa défaite face aux Saracens, Toulouse ne terminera pas premier de sa poule. Le Stade devra se défaire samedi (18h30) des Sharks de Sale, déjà qualifiés, pour composter leur billet pour les huitièmes. Pour La Rochelle, une victoire dimanche (16h15) à Marcel-Deflandre, face aux Harlequins permettra de valider leur billet pour les huitièmes. De son côté, Toulon doit s'imposer sur la pelouse de Gloucester (samedi 21h) pour se qualifier. En cas de victoire de succès bonifié en Angleterre et de victoire sans bonus d'Édimbourg à Bath (vendredi 21h), les Varois pourraient même terminer en tête de la poule 2. Même ballotage pour Pau qui, après sa victoire face aux Scarlets, peuvent croire à la qualification en battant les Bulls sud-africains.

Pour Castres, la situation est délicate car ils devront s'imposer à Thomond Park face au Munster (samedi 18h30). En revanche, avec un zéro pointé, c'est déjà terminé pour l'Aviron Bayonnais et l'ASM Clermont Auvergne.

Les résultats