Programme de la 4e journée et classements de la Coupe d'Europe

Dernière journée de la phase de groupes de la Coupe d'Europe avec de nombreux enjeux.

Dernière journée de la Coupe d'Europe de rugby avec de nombreux enjeux ! Pour rappel, les premiers de poules auront l'avantage du terrain jusqu'en demi-finale. Le Stade Toulousain devra se défaire samedi (18h30) des Sharks de Sale, déjà qualifiés, pour composter leur billet pour les huitièmes. Pour La Rochelle, une victoire dimanche (16h15) à Marcel-Deflandre, face aux Harlequins permettra de valider leur billet pour les huitièmes. De son côté, Toulon doit s'imposer sur la pelouse de Gloucester (samedi 21h) pour se qualifier. En cas de victoire de succès bonifié en Angleterre et de victoire sans bonus d'Édimbourg à Bath (vendredi 21h), les Varois pourraient même terminer en tête de la poule 2. Même ballotage pour Pau qui, après sa victoire face aux Scarlets, peuvent croire à la qualification en battant les Bulls sud-africains.

Pour Castres, la situation est délicate car ils devront s'imposer à Thomond Park face au Munster (samedi 18h30). En revanche, avec un zéro pointé, c'est déjà terminé pour l'Aviron Bayonnais et l'ASM Clermont Auvergne.

Les classements

Groupe A

Glasgow Warriors – 15 pts (3V, 0N, 0D, 3 bonus)

– 15 pts (3V, 0N, 0D, 3 bonus) Sale Sharks – 11 pts

– 11 pts Saracens – 10 pts

– 10 pts Stade Toulousain – 7 pts

– 7 pts Sharks (South Africa) – 5 pts

– 5 pts Clermont – 0 pts

Groupe B

Bath Rugby – 11 pts

– 11 pts Édimbourg Rugby – 10 pts

– 10 pts Rugby Club Toulonnais (Toulon) – 9 pts

– 9 pts Munster Rugby – 6 pts

– 6 pts Gloucester Rugby – 6 pts

– 6 pts Castres Olympique – 5 pts

Groupe C

Leinster Rugby – 14 pts

– 14 pts Harlequins – 11 pts

– 11 pts DHL Stormers – 9 pts

– 9 pts Stade Rochelais (La Rochelle) – 6 pts

– 6 pts Leicester Tigers – 5 pts

– 5 pts Aviron Bayonnais (Bayonne) – 0 pt

Groupe D

Union Bordeaux-Bègles (UBB) – 15 pts

– 15 pts Bristol Bears – 14 pts

– 14 pts Northampton Saints – 11 pts

– 11 pts Section Paloise (Pau) – 5 pts

– 5 pts Scarlets – 2 pts

– 2 pts Blue Bulls – 2 pts

Programme TV