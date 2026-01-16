Programme de la 4e journée et classements de la Coupe d'Europe
Dernière journée de la phase de groupes de la Coupe d'Europe avec de nombreux enjeux.
Dernière journée de la Coupe d'Europe de rugby avec de nombreux enjeux ! Pour rappel, les premiers de poules auront l'avantage du terrain jusqu'en demi-finale. Le Stade Toulousain devra se défaire samedi (18h30) des Sharks de Sale, déjà qualifiés, pour composter leur billet pour les huitièmes. Pour La Rochelle, une victoire dimanche (16h15) à Marcel-Deflandre, face aux Harlequins permettra de valider leur billet pour les huitièmes. De son côté, Toulon doit s'imposer sur la pelouse de Gloucester (samedi 21h) pour se qualifier. En cas de victoire de succès bonifié en Angleterre et de victoire sans bonus d'Édimbourg à Bath (vendredi 21h), les Varois pourraient même terminer en tête de la poule 2. Même ballotage pour Pau qui, après sa victoire face aux Scarlets, peuvent croire à la qualification en battant les Bulls sud-africains.
Pour Castres, la situation est délicate car ils devront s'imposer à Thomond Park face au Munster (samedi 18h30). En revanche, avec un zéro pointé, c'est déjà terminé pour l'Aviron Bayonnais et l'ASM Clermont Auvergne.
Les classements
Groupe A
- Glasgow Warriors – 15 pts (3V, 0N, 0D, 3 bonus)
- Sale Sharks – 11 pts
- Saracens – 10 pts
- Stade Toulousain – 7 pts
- Sharks (South Africa) – 5 pts
- Clermont – 0 pts
Groupe B
- Bath Rugby – 11 pts
- Édimbourg Rugby – 10 pts
- Rugby Club Toulonnais (Toulon) – 9 pts
- Munster Rugby – 6 pts
- Gloucester Rugby – 6 pts
- Castres Olympique – 5 pts
Groupe C
- Leinster Rugby – 14 pts
- Harlequins – 11 pts
- DHL Stormers – 9 pts
- Stade Rochelais (La Rochelle) – 6 pts
- Leicester Tigers – 5 pts
- Aviron Bayonnais (Bayonne) – 0 pt
Groupe D
- Union Bordeaux-Bègles (UBB) – 15 pts
- Bristol Bears – 14 pts
- Northampton Saints – 11 pts
- Section Paloise (Pau) – 5 pts
- Scarlets – 2 pts
- Blue Bulls – 2 pts
Programme TV
- Vendredi 16 janvier 2026
- Section Paloise vs Blue Bulls à 21h à beIN Sports 3
- Bath Rugby vs Edinburgh Rugby à 21h00 à beIN Sports 10
- Samedi 17 janvier 2026
- Sharks vs ASM Clermont Auvergne à 14h sur beIN Sports 3
- Bayonne vs Leinster à 16h15 sur beIN Sports 1 et sur France 2
- Stormers vs Leicester à 16h10 sur beIN Sports Max 9
- Toulouse vs Sale Sharks à 18h30 sur beIN Sports 1
- Munster vs Castres Olympique à 18h25 sur beIN Sports Max 7
- Gloucester vs Toulon à 21h sur beIN Sports 3
- Dimanche 18 janvier 2026
- Bristol Bears vs Bordeaux-Bègles à 14h sur beIN Sports 1
- La Rochelle vs Harlequins à 16h15 sur beIN Sports 1 et sur Frane 2
- Northampton Saints vs Scarlets à 16h10 sur beIN Sports Max 4
- Glasgow vs Saracens à 18h25 sur beIN Sports Max 4