Toulouse, UBB, Toulon... Le programme TV complet de la 3e journée de Champions Cup

La Coupe d'Europe de rugby est de retour ce week-end avec des chocs à la pelle.

Pas de championnat de France de rugby ce week-end, mais la 3e journée de la Champions Cup qui est au programme. Les affiches de vendredi à dimanche sont prestigieuses avec des chocs en pagaille et de nombreux duels entre les Français et les Anglais à quelques semaines du début du tournoi des VI Nations.

Premier gros choc, La Rochelle qui se déplace sur la pelouse du Leinster samedi 10 janvier. Les Rochelais, vainqueurs très largement face à Toulon la semaine dernière, sont quatrième de leur poule et doivent s'imposer pour ne pas filer le train. Toujours samedi, Bayonne se déplace sur la pelouse de Leicester, Clermont reçoit Glasgow et le dauphin de Toulouse en Top 14, Pau, se déplacer chez les Scarlets pour enfin débloquer leur compteur dans cette Coupe d'Europe. Dimanche, la journée s'annonce folle avec d'abord Toulon qui reçoit le grand Munster à Mayol dans une poule ou toutes les équipes ont remporté un match. En conclusion de cette journée, deux affiches de gala avec l'UBB, champion d'Europe en titre, qui reçoit Northampton pour prendre seul la place de leader. Enfin, Toulouse se déplace sur la pelouse des Saracens et ne doivent pas perdre sous peine de compromettre ses chances de qualification pour la suite...

Le programme