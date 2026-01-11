Toulon - Munster : le RCT remporte un énorme bras de fer mais manque le bonus, le résumé du match

A l'occasion de la 3e journée de Champions Cup, Toulon a remporté un test de caractère face à un Munster accrocheur. Le RCT manque d'empocher un précieux bonus offensif.

En direct

15:53 - C'est terminé, Toulon a tenu bon ! Victoire des Toulonnais qui s'imposent d'une courte tête face au Munster venu avec des intentions. Les hommes de Pierre Mignoni n'ont pas réussi à arracher le bonus offensif en toute fin de match.

15:49 - Nouvelle pénalité pour Toulon (80+1') Une minute après la sirène, Toulon bénéficie d'une pénalité à 5 mètres. Les hommes de Mignoni vont jouer à la main.

15:47 - Le RCT veut le bonus (79') Alors qu'il reste une minute à jouer, le RCT ne prend pas les points et opte pour le touche. Lancer à 10 mètres à suivre avec un bonus offensif à aller chercher.

15:46 - Priso signe un grattage en or ! (78') En infériorité numérique, Toulon tient bon grâce à un grattage parfait de Priso. Il permet à Domon de trouver une touche à 35 mètres.

15:44 - Domon ne tremble pas (27-25) Après avoir concédé 12 points en 5 minutes, le RCT stoppe l'hémorragie avec cette pénalité de Domon qui remet les Toulonnais devant.

15:43 - Pénalité pour Toulon ! (75') Le RCT gratte une pénalité après une faute irlandaise au sol. Domon va tenter la pénalité.

15:40 - Le Munster renverse la table ! (24-25) Deux essais coup sur coup et le Munster passe devant dans cette rencontre à moins de sept minutes de la fin de cette rencontre. Fin de match catastrophe pour Toulon.

15:39 - Un test de caractère pour le RCT (71') Alors qu'il reste moins de 10 minutes à jouer, le Munster est plus en vie que jamais dans cette rencontre, en supériorité numérique. Crowley trouve la pénaltouche dans les 22 mètres varois.

15:36 - Essai pour le Munster et jaune pour Ollivon ! (24-18) Catastrophe pour le RCT qui prend double peine : l'essai de O'donoghue en bout de ligne et carton jaune contre Ollivon pour un en-avant volontaire sur la même action. Les Irlandais sont de retour dans la partie.

15:34 - Nankivell d'un rien en touche (67') Sur un jeu au pied rasant distillé par Crowley, Nankivell parvient à récupérer le ballon avant de délivrer une chistéra à l'aveugle. Problème il était de peu en touche, dans les 22 mètres toulonnais.

15:33 - Excellente touche de White (66') Superbe sortie de camp de White juste après le renvoi. Le demi de mêlée trouve une touche quasiment sur la ligne des 10 mètres adverses.

15:32 - Domon passe la pénalité (65') Après une faute au sol des Irlandais, Domon ajuste la pénalité à 35 mètres plein axe. (24-13)

15:28 - Toulon manque de continuité (62') Après avoir enchaîné les temps de jeu, Toulon avance petit à petit à 40 mètres avant de commettre un en-avant. Depuis quelques minutes, le jeu manque de rythme.

15:27 - Crowley alterne avec du pied (60') Au large, Crowley opte pour du pied dans le fond du terrain. Il trouve une touche dans les 22 mètres toulonnais.

15:24 - Carton jaune contre Abadie (58') Pour un acte d'antijeu, le troisième ligne aile toulonnais prend un carton jaune. les deux formations sont à 14 contre 14.

15:23 - Ribbans un peu gourmand (57') Alors que le RCT avait trouvé de l'avancée dans les 22 mètres anglais, Ribbans tente la passe après-contact mais commet un en-avant.

15:21 - Nankivell prend un jaune (55') Après avoir laissé traîné la main dans le ruck, le centre du Munster est sanctionné d'un carton jaune. Nouvelle infériorité de 10 minutes pour les Irlandais.

15:19 - Arbitrage vidéo (55') Monsieur Dickson demande l'arbitrage vidéo pour revoir une potentielle faute cynique du Munster.

15:17 - Loughman poussé en touche (53') Sur sa charge, le pilier gauche du Munster est poussé en touche. Lancer à suivre pour Baubigny sur la ligne médiane.

15:14 - L'essai de Dréan ! (21-13) En ce moment, c'est une action, un essai ! En bout de ligne, Dréan ajuste un petit jeu au pied par-dessus pour lui même avant d'aller à l'essai. Quelle action de l'ailier varois ! (21-13)

15:13 - Toulon perd du terrain (50') A 45 mètres, le RCT perd les impacts et recule plein axe.

15:11 - Réaction immédiate du Munster ! (14-13) Quelques instants après l'essai toulonnais, les Irlandais répliquent ! Au large, les trois-quarts font parler leur vitesse avant de toucher Nash en bout de ligne. Le Munster revient à un petit point.

15:10 - Mêlée pour le Munster (46') Après le renvoi, le RCT construit un maul mais ne parvient pas à sortir le ballon. Mêlée pour les Irlandais à 25 mètres.

15:08 - L'essai de White en filou ! (14-6) A 20 mètres autour du ruck, White part au ras, crochète intérieur puis file à l'essai sous les poteaux. Un essai qui donne de l'air aux Varois. Essai transformé par Domon. (14-6)