Toulon - Munster : le RCT avec une absence de taille pour défier les Irlandais, compos et chaîne TV

A l'occasion de la 3e journée de Champions Cup, Toulon reçoit le Munster à 14h00 au stade Mayol. Pierre Mignoni va devoir faire sans l'un de ses hommes forts.

C'est l'un des chocs de cette 3e journée de Champions Cup, Toulon accueille le Munster à Mayol. Face à un concurrent direct à la qualification pour la phase finale, les hommes de Pierre Mignoni ont l'occasion de rentrer dans les trois premiers de la poule avant le déplacement à Gloucester. Les Varois, actuels 5es de la poule 4, se sont bien relancés après la défaite à Edimbourg lors de la première journée avec un succès face à l'un des prétendants au titre, Bath (45-34). Face à eux, le monument irlandais alterne le chaud et le froid, largement battu à l'Ulster (28-3) la semaine dernière. Le Munster, 4e de la poule, a facilement disposé de Gloucester à Thomond Park (31-3) lors de la journée précédente, et compte bien réaliser un gros coup en France.

Pour cette grosse affiche européenne, Pierre Mignoni va devoir faire sans Baptiste Serin, blessé à la cuisse face à Perpignan. Ce sera donc Ben White qui sera aligné à la mêlée. L'Ecossais sera associé au Pumas Tomas Albornoz qui va effectuer sa grande première avec les Toulonnais, arrivé il y a quelques semaines en provenance de Trévise. A noter la titularisation de Charles Ollivon non pas en troisième ligne mais en deuxième ligne aux côtés de David Ribbans.

A quelle heure débute Toulon - Munster ?

Le coup d'envoi de Toulon - Munster sera donné à 14h00 au stade Mayol de Toulon.

Sur quelle chaîne suivre Toulon - Munster ?

Toulon - Munster est à suivre sur BeINSports 3.

Quelles sont les compositions de Toulon - Munster ?

Toulon. 15. Domon ; 14. Dréan, 13. Brex, 12. Sinzelle , 11. Ferté ; 10. Albornoz, 9. White ; 7. Abadie, 8. Mercer, 6.Ludlam ; 5. Ribbans, 4. Ollivon (cap.) ; 3. Sinckler, 2. Baubigny, 1.Gros.

Munster. 15. Daly ; 14. Nash, 13. Farrell, 12. Nankivell, 11. O'Connor ; 10. Crowley, 9. Casey ; 7. O'Donoghue, 8. Coombes, 6. Beirne (cap.) ; 5. Wycherley, 4. Edogbo ; 3. Ala'alatoa, 2. Barron, 1. Loughman.