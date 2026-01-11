DIRECT. UBB - Northampton : suivez le match
Ce dimanche après-midi, l'Union Bordeaux-Bègles reçoit les Saints de Northampton pour un remake de la dernière finale de la Champions Cup. En cas de victoire, l'UBB peut prendre la première place de la poule. Suivez le match en direct.
16:07 - Point sur le classement
Alors que le coup d'envoi va être donné dans moins de dix minutes, voici le classement du groupe 4 de la Champions Cup :
- Bristol : 14 points
- Northampton : 10 points
- Union Bordeaux-Bègles : 10 points
- Section Paloise : 5 points
- Scarlets : 2 points
- Bulls : 2 points
16:05 - Rappel des compositions !
Pour ce choc face aux Saints, l'UBB pourra compter sur ses titulaires habituels. Voici le XV bordelais : 15. Rayasi ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Page-Relo ; 7. Woki, 8. Matiu, 6. Du Preez ; 5. Cazeaux, 4. Coleman ; 3. Sadie, 2. Lamothe, 1.Poirot.
Du côté de la franchise anglaise, voici les joueurs qui débuteront à Chaban-Delmas : 15. Hendy ; 14. Sleightholme, 13. Freeman, 12. Hutchinson, 11. Todaro ; 10. Belleau, 9. Mitchell ; 7. Pearson, 8. Pollock, 6. Chick; 5. Van der Mescht, 4. Coles ; 3. Davison, 2. Wright, 1. Fischetti. À noter la titularisation d'Anthony Belleau à la place de Smith.