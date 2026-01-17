DIRECT. Toulouse - Sale : le Stade est en maîtrise, Dupont brille... suivez le match
C'est parti à Ernest-Wallon ! Toulouse a presque validé son billet pour les huitièmes de finale de la Champions Cup. La bande à Mola mène largement face à Sale (56-7), grâce à des essais de Meafou, Marchand, Dupont, Gourgues, Delibes, Lebel, Ramos et Graou.
20:01 - Sale ne baisse pas la tête (63e)
Bedlow est le plus attentif sous cette chandelle de Curtis. Les Sharks sont de retour dans les 22 mètres adverses.
19:57 - ESSAI DE TOULOUSE ! (61e)
Tout juste entré sur la pelouse, Graou visite l'en-but de Sale. Décalé sur une sautée de Ramos, Lebel a eu une superbe inspiration avec un coup de pied de recentrage. Le demi de mêlée a été le plus vif sur cette offrande. Ramos continue sa moisson de points au pied.
19:56 - Mauvaka s'est trompé (59e)
Le talonneur de Toulouse a mis ses partenaires hors-jeu lors d'une mauvaise formation du maul porté.
19:56 - Toulouse insiste encore (58e)
Ma'asi-White est pénalisé. Il s'est relevé alors qu'il était plaqué. Ramos ramène les siens dans les 22 mètres adverses.
19:52 - ESSAI DE TOULOUSE ! (56e)
Au centre du terrain, Antoine Dupont a joué rapidement une pénalité à la main. À son extérieur, il a trouvé François Cros. L'entrant a parfaitement joué le deux contre un avec Ramos. L'arrière a conclu sous les poteaux, et il a transformé.
19:51 - Kinghorn assure la sortie de camp (54e)
L'ouvreur de Toulouse a trouvé une touche vers le centre du terrain. Les Rouge et Noir sont très sérieux dans cette partie.
19:47 - ESSAI DE TOULOUSE ! (52e)
Lebel, dans le désordre, a bien lu une passe de Davies. Au terme d'une course de 40 mètres, l'ailier marque en coin. Sur les 22 mètres, à gauche, Ramos alourdit un peu plus la marque.
Lebel en solo ????️— Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 17, 2026
Matthis prend son vis-à-vis de vitesse et s'en va marquer le 6ème essai ????
Clinique, Thomas poursuit son sans faute face aux perches. pic.twitter.com/zZ7C7ymN6H
19:45 - Banos réalise une belle intervention (49e)
Le troisième ligne de Toulouse a parfaitement anticipé la combinaison en touche de Sale. Dupont éloigne le danger, à l'aide du pied.
19:44 - Marchand est à la faute (49e)
Le talonneur de Toulouse a plaqué trop haut son adversaire à la retombée du renvoi. Curtis prend la pénaltouche. Sale est à cinq mètres de la ligne.
19:42 - ESSAI DE TOULOUSE ! (47e)
Julien Marchand a récupéré une pénalité à la sortie de cette mêlée pour un bon grattage. Dupont a joué à la main. Après deux longues passes, Delibes, en bout d'aile, a glissé dans l'en-but. En coin, sur la droite, Ramos reste à 100%.
Essai de Dimitri ⚡— Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 17, 2026
Décalé sur son aile, il élimine le dernier défenseur d'un crochet intérieur et plante le 5ème essai !
Thomas transforme à nouveau en coin. pic.twitter.com/qEALBjCzAu
19:41 - On repartira sur une mêlée en faveur de Sale (46e)
Antoine Dupont a bien commis un en-avant, puis il a aplati dans un second temps. Le choix est logique.
19:39 - L'arbitre réalise un appel à la vidéo (46e)
Au centre du terrain, Gourgues a entrepris une relance. Il a croisé avec Lebel. L'ailier, à cinq mètres de l'en-but, a voulu retrouver Dupont à son intérieur. Ene a ramené le ballon dans son en-but, mais sans parvenir à aplatir. Dupont a aplati dans un second temps, mais il a peut-être commis, au préalable, un en-avant.
19:37 - ESSAI DE SALE ! (44e)
En double infériorité numérique, les Sharks débloquent leur compteur. Avec une passe dans le dos, Curtis a été mis dans un trou. Il a résisté à Gourgues pour filer dans l'en-but. L'ouvreur transforme lui-même son essai.
19:36 - Sale fait son retour dans la zone de marque (43e)
Curtis a sorti le ballon à cinq mètres de la ligne toulousaine. La pression s'est inversée rapidement.
19:35 - Delibes est pénalisé (42e)
En couverture, l'ailier de Toulouse s'est couché sur le ballon, mais il n'a pas été en mesure de se défaire des griffes d'Ene.