DIRECT. Toulouse - Sale : le Stade est en maîtrise, Dupont brille... suivez le match

C'est parti à Ernest-Wallon ! Toulouse a presque validé son billet pour les huitièmes de finale de la Champions Cup. La bande à Mola mène largement face à Sale (56-7), grâce à des essais de Meafou, Marchand, Dupont, Gourgues, Delibes, Lebel, Ramos et Graou.

En direct

20:01 - Sale ne baisse pas la tête (63e) Bedlow est le plus attentif sous cette chandelle de Curtis. Les Sharks sont de retour dans les 22 mètres adverses.

19:57 - ESSAI DE TOULOUSE ! (61e) Tout juste entré sur la pelouse, Graou visite l'en-but de Sale. Décalé sur une sautée de Ramos, Lebel a eu une superbe inspiration avec un coup de pied de recentrage. Le demi de mêlée a été le plus vif sur cette offrande. Ramos continue sa moisson de points au pied.

19:56 - Mauvaka s'est trompé (59e) Le talonneur de Toulouse a mis ses partenaires hors-jeu lors d'une mauvaise formation du maul porté.

19:56 - Toulouse insiste encore (58e) Ma'asi-White est pénalisé. Il s'est relevé alors qu'il était plaqué. Ramos ramène les siens dans les 22 mètres adverses.

19:52 - ESSAI DE TOULOUSE ! (56e) Au centre du terrain, Antoine Dupont a joué rapidement une pénalité à la main. À son extérieur, il a trouvé François Cros. L'entrant a parfaitement joué le deux contre un avec Ramos. L'arrière a conclu sous les poteaux, et il a transformé.

19:51 - Kinghorn assure la sortie de camp (54e) L'ouvreur de Toulouse a trouvé une touche vers le centre du terrain. Les Rouge et Noir sont très sérieux dans cette partie.

19:47 - ESSAI DE TOULOUSE ! (52e) Lebel, dans le désordre, a bien lu une passe de Davies. Au terme d'une course de 40 mètres, l'ailier marque en coin. Sur les 22 mètres, à gauche, Ramos alourdit un peu plus la marque.

19:45 - Banos réalise une belle intervention (49e) Le troisième ligne de Toulouse a parfaitement anticipé la combinaison en touche de Sale. Dupont éloigne le danger, à l'aide du pied.

19:44 - Marchand est à la faute (49e) Le talonneur de Toulouse a plaqué trop haut son adversaire à la retombée du renvoi. Curtis prend la pénaltouche. Sale est à cinq mètres de la ligne.

19:42 - ESSAI DE TOULOUSE ! (47e) Julien Marchand a récupéré une pénalité à la sortie de cette mêlée pour un bon grattage. Dupont a joué à la main. Après deux longues passes, Delibes, en bout d'aile, a glissé dans l'en-but. En coin, sur la droite, Ramos reste à 100%.

19:41 - On repartira sur une mêlée en faveur de Sale (46e) Antoine Dupont a bien commis un en-avant, puis il a aplati dans un second temps. Le choix est logique.

19:39 - L'arbitre réalise un appel à la vidéo (46e) Au centre du terrain, Gourgues a entrepris une relance. Il a croisé avec Lebel. L'ailier, à cinq mètres de l'en-but, a voulu retrouver Dupont à son intérieur. Ene a ramené le ballon dans son en-but, mais sans parvenir à aplatir. Dupont a aplati dans un second temps, mais il a peut-être commis, au préalable, un en-avant.

19:37 - ESSAI DE SALE ! (44e) En double infériorité numérique, les Sharks débloquent leur compteur. Avec une passe dans le dos, Curtis a été mis dans un trou. Il a résisté à Gourgues pour filer dans l'en-but. L'ouvreur transforme lui-même son essai.

19:36 - Sale fait son retour dans la zone de marque (43e) Curtis a sorti le ballon à cinq mètres de la ligne toulousaine. La pression s'est inversée rapidement.