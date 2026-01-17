Toulouse - Sale : Dupont fait un aveu troublant... chaîne, horaire

Pour la dernière journée de la phase de groupes de Champions, Toulouse, ce samedi 17 janvier, accueille les Sale Sharks à Ernest-Wallon. La bande à Dupont doit absolument gagner pour rejoindre les huitièmes de finale.

Si performant dans la reine des compétitions de clubs ces dernières années, Toulouse n'a jamais trouvé la bonne carburation, pour l'heure, dans ce cru 2025-2026. Avec deux défaites au compteur à Édimbourg et aux Saracens, les protégés d'Ugo Mola sont en même ballottage défavorable lors de cette dernière journée. Ils sont dans l'obligation de battre Sale sous peine de dire aurevoir, d'une manière précipitée, à la Champions Cup.

Face à la presse, Ugo Mola a mis la pression sur ses joueurs : "Chaque saison offre son lot d'adaptations, de surprises et de capacités à avoir un chemin différent. De novembre à février, c'est une période où les performances sont une forme de terreau pour la fin de saison. On a actuellement la sensation d'une ambivalence entre nos résultats et un rugby qui n'est pas abouti. Nous avons des trous d'air qui nous font mal. (…) En ce moment, on a du mal à avoir cette expérience collective et cette adaptation collective. Nos adversaires nous mettent en difficulté. Ils marquent plus facilement que par le passé. On attend plus de ce que l'on est et de ce que l'on est capable de produire. Il faut trouver la bonne solution. Nous sommes en quête de ça, dans un chemin différent. (…) Pour l'instant, nous ne sommes pas une équipe de haut niveau. Ce que nous avons été importe peu. La vie est faite de doutes. Le doute nourrit la pression. Cette année, peut-être que nous avons l'effectif pour ne jouer qu'une compétition."

Venu devant la presse juste après son manager, la star Antoine Dupont a concédé que tout le monde était "sous pression" pour ce Toulouse - Sale : "Cette semaine, l'énergie a été différente. Même si tu arrives à garder de la bonne humeur, il y a évidemment un peu plus de tension et de pression. On a l'expérience, on s'est déjà retrouvé dans ce genre de situation pas simple à gérer. On peut encore sortir à la deuxième place de la poule si on fait ce qu'il faut. Tout n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir, de l'enthousiasme et, surtout, l'envie de faire mieux."

Dans le cadre de cette 4e journée, la Champions Cup offre un choc Toulouse - Sale. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 18h30.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de cette Champions Cup, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Toulouse - sALE. Cette rencontre sera diffusée par beIN Sports. Vous devrez donc vous brancher sur beIN Sports 1.

Pour suivre Toulouse - Sale en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1.

Le XV de départ des Rouge et Noir pour ce Toulouse - Sale : 15. Ramos ; 14. Delibes, 13. Gourgues, 12. Chocobares, 11. Lebel ; 10. Kinghorn, 9. Dupont (cap.) ; 7. Willis, 8. Jelonch, 6. Banos ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Baille.

Le XV de départ des Sharks pour ce Toulouse - Sale : 15. Davies ; 14. Ene, 13. Ma'asi-White, 12. Louw (cap.), 11. Willis ; 10. Curtis, 9. Warr ; 7. Woodman, 8. Dugdale, 6. Glimore ; 5. Andrews, 4. Burrow ; 3. Harper, 2. Jibulu, 1. Rodd.