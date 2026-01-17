DIRECT. Gloucester - Toulon : fin de match stressante pour le RCT, suivez le match

Ce samedi soir, le Rugby Club Toulonnais se déplace en Angleterre pour affronter Gloucester lors de la 4e journée de Champions Cup. Victoire obligatoire pour les Toulonnais pour se qualifier en huitièmes de finale. Suivez le match en direct.

En direct

22:44 - Derniers changements (14-24, 78e) Pour le RCT, Toevalu et Garcia remplacent Baubigny et Albornoz.

22:43 - Ferté repris (14-24, 78e) À deux minutes de la fin du match, Ferté s'échappe avant d'être plaqué in-extremis aux jambes par Charlie Atkinson.

22:42 - Eite dégage son camp (14-24, 77e) Le ballon est arraché par les Anglais et Danny Eite dégage droit devant. Gaël Drean assure le repli.

22:41 - Domon opportuniste (14-24, 76e) Marius Domon récupère un ballon laissé par les Anglais. Les Toulonnais sont devant les 22 mètres adverses.

22:40 - Ballon volé (14-24, 75e) Dans ses cinq mètres, Ludlow devance David Ribbans et lui vole le ballon.

22:39 - Plaquage sans ballon (14-24, 74e) Dans les 22 mètres anglais, Alemanno plaque un Toulonnais sans ballon et est sanctionné d'une pénalité. Le RCT file en touche.

22:38 - Les avants sollicités (14-24, 74e) Baptiste Serin fait travailler ses avants pour créer un espace. Les Toulonnais gagnent des mètres.

22:37 - Hathaway s'en sort bien (14-24, 72e) En sortie de touche, Baptiste Serin file dans le côté fermé et lance un coup de pied rasant. Sur sa ligne des 22 mètres, Hathaway commet une faute de main.

22:36 - Entrée précieuse (14-24, 71e) Dans ses 22 mètres, Marius Domon dégage son camp mais il est contré par Alemanno. L'Argentin perd le ballon après un grattage de l'entrant Ametla.

22:33 - Williams relance Gloucester ! (14-24, 69e) Après une touche et une mauvaise passe en retrait de Priso, un Anglais pousse le ballon au pied. À la course, Sinzelle veut sortir le cuir en dehors des limites du terrain mais il se loupe. Williams en profite et aplatit. Barton transforme dans la foulée.

22:32 - Double changement (7-24, 68e) C'est terminé pour Kyle Sinckler et Cowie, remplacés par Ametla et Sinzelle.

22:30 - Les Toulonnais rappelés à l'ordre (7-24, 66e) Les deux packs s'écroulent sur la mêlée mais Teddy Baubigny et Kyle Sinckler sont rappelés à l'ordre par l'arbitre.

22:29 - Des regrets pour Morris (7-24, 65e) Bien servi à l'entrée des 22 mètres par Byrne, Jack Morris commet une faute de main. Dans la foulée, Gwynne prend la place de Trenholm pour Gloucester.

22:28 - Brex à l'affut (7-24, 64e) À la relance, Williams gagne des mètre mais ce n'est pas au goût de Brex qui le plaque.

22:27 - Pas d'essai (7-24, 63e) Baptiste Serin peut avoir des regrets. Le demi de mêlée arrive dans l'en-but anglais avant d'être retourné.

22:26 - Priso s'échappe (7-24, 63e) Superbe percée de Dany Priso qui s'échappe. Belle pointe de vitesse pour le pilier qui pénètre dans les 22 mètres avant de servir Baptiste Serin.

22:24 - Ludlam précieux (7-24, 62e) Après un dégagement toulonnais, Lewis Ludlam vient faire reculer Morris de plusieurs mètres.

22:24 - Mercer (7-24, 61e) Esteban Abadie remplace Zach Mercer, hué par le public.

22:23 - Javakhia se montre (7-24, 60e) Joker médical, Javakhia réalise une belle entrée en jeu. Solide, le deuxième ligne met de l'intensité dans ses plaquages.

22:22 - Ferté attendait (7-24, 60e) Plaquage offensif de Mathis Ferté qui attendait son vis-à-vis. C'est bien déblayé par les Anglais.

22:21 - 4/4 pour Domon ! (7-24, 58e) Trois transformations et une pénalité pour Marius Domon qui continue son sans-faute au pied ce soir.

22:19 - Ludlow encore à la faute (7-21, 57e) Après un plaquage, Ludlow ne fait pas l'effort de sortir du ruck. Le troisième ligne est sanctionné et Marius Domon va tenter la pénalité.

22:19 - Clement cède sa place (7-21, 56e) Jack Clement est contraint de sortir, remplacé par Venter.

22:17 - La défense monte (7-21, 56e) Jack Clement monte fort sur Mathis Ferté et Albornoz. Le troisième ligne de Gloucester est sonné. Le match est interrompu.