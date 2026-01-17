Gloucester - Toulon : "On va jouer un vrai seizième de finale à Gloucester"... le RCT joue gros en Angleterre, heure et chaîne TV

Ce samedi soir, le Rugby Club Toulonnais se déplace en Angleterre pour affronter Gloucester lors de la 4e et dernière journée de Champions Cup. Victoire obligatoire pour les Toulonnais pour se qualifier en huitièmes de finale.

Après avoir fait tomber Bath le week-end dernier, le RCT croise une nouvelle fois le fer avec une franchise anglaise. Ce samedi soir, les hommes de Pierre Mignoni vont affronter Gloucester au Kingsholm Stadium. La victoire est impérative pour les Toulonnais qui pourraient même être éliminés de la Champions Cup. En effet, si le Munster dispose de Castres, le RCT serait alors reversé en Challenge Cup. "On va jouer un vrai seizième de finale à Gloucester", a souligné Pierre Mignoni en conférence de presse. Pour ce déplacement outre-Manche, le staff toulonnais comptera une nouvelle fois sur ses Anglais Lewis Ludlam, Kyle Sinckler ou encore Zach Mercer et David Ribbans. À cette longue liste d'internationaux anglais s'ajoute Junior Kpoku, prometteur deuxième ou troisième ligne international U20 anglais prêté cette semaine par le Racing 92 à Toulon jusqu'à la fin de la saison.

Hier, Edimbourg s'est lourdement incliné sur la pelouse de Bath (63-10). Si Bath est assuré de terminer leader de la poule 2 avec ses 16 points au classement, la défaite des Écossais fait les affaires du RCT. En cas de victoire ce soir en Angleterre, les Toulonnais sont assurés de terminer 2e et de s'offrir un huitième de finale à domicile.

Gloucester, la Champions Cup comme échappatoire

La saison est compliquée pour Gloucester. En Premiership, le club rame sévèrement. 9e et avant-dernier, ils sont tout juste neuf points au compteur et une seule victoire, décroché face aux Harlequins. Deuxième ligne de la franchise anglaise, Matias Alemmano a justifié ce mauvais début de saison face aux médias: "Oui, c'est une saison difficile. On l'a entamée avec de nombreux blessés, mais ça fait partie du rugby, qui est un sport de contact. On a aussi intégré beaucoup de nouveaux joueurs. Clairement, on n'a pas les résultats espérés pour l'instant, mais on travaille dur pour changer les choses". Mais face au RCT, l'objectif est grand : "Bien sûr. On a travaillé dur avec l'objectif de battre Toulon ce samedi. Avoir l'opportunité de se mesurer à l'une des meilleures équipes européennes nous motive énormément et a électrisé le groupe toute la semaine. On a bien bossé, on est prêts. On espère pouvoir faire le travail et appliquer tout ce qu'on a répété cette semaine. On veut gagner au Kingsholm Stadium".

À quelle heure débute Gloucester - Toulon ?

Le coup d'envoi du match de la quatrième journée de Champions Cup opposant Gloucester à Toulon est prévu samedi 17 janvier à 21h00 au Kingsholm Stadium de Gloucester (Angleterre).

Sur quelle chaîne regarder Gloucester - Toulon ?

Détenteur des droits TV de la Champions Cup, BeIN Sports 3 diffusera l'affiche entre Gloucester et le RCT.

Comment suivre Gloucester - Toulon en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de la 4e journée de la Champions Cup entre la franchise anglaise et le club toulonnais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quels sont les XV de Gloucester - Toulon ?

Gloucester : 15. Barton ; 14. Hathaway, 13. Butler, 12. Atkinson , 11. Cotgreave ; 10. Atkinson, 9. Williams ; 7. Ludlow, 8. Clement, 6.Trenholm ; 5. Alemanno, 4. Eite ; 3. Laulala, 2. Crane, 1. Bleuler.

Toulon : 15. Domon ; 14. Dréan, 13. Brex, 12. Cowie , 11. Ferté ; 10. Albornoz, 9. White ; 7. Ollivon (cap), 8. Mercer, 6.Ludlam ; 5. Alainu'uese, 4. Ribbans; 3. Sinckler, 2. Baubigny, 1.Gros.

Quels sont les pronostics de Gloucester - Toulon ?