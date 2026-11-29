Damian Penaud, le meilleur marqueur des Bleus, n'a pas participé au tournoi des 6 Nations cette année ni le championnat des nations.

Damian Penaud a fait son grand retour au sein du XV de France à l'occasion du championnat des nations cet été. Un retour inentendu après avoir été mis au placard pendant plusieurs mois... Fabien Galthié avait expliqué avoir personnellement rencontré le joueur à Bordeaux pour lui proposer de revenir, soulignant que Penaud "avait tout à fait pu dire non" pour des raisons personnelles car il vient d'être papa pour la première fois. Le sélectionneur a clairement mis la pression sur son ailier en déclarant que Penaud "fait partie des joueurs qui ont beaucoup à gagner sur ce match." Il a ajouté : "C'est normal qu'il ait été piqué par son absence lors du Tournoi, car c'est un grand compétiteur. Mais j'ai senti qu'il avait envie de rentrer dans cette compétition."

Meilleur marqueur d'essais de l'histoire du XV de France avec 40 essais en 59 sélections, Damian Penaud n'avait plus été convoqué depuis le 22 novembre 2025, Galthié lui reprochant une défense insuffisante. L'ailier de l'Union Bordeaux-Bègles avait ainsi manqué l'intégralité du Tournoi des Six Nations. Mais à l'occasion de la fin du Championnat, si le Français a été régulièrement convoqué dans les 42 il n'a plus sa place dans le XV de France à un an de la Coupe du monde.

Le contentieux entre Damian Penaud et Fabien Galthié lors du 6 Nations 2025

Damian Penaud avait déjà été écarté l'année dernière avant de faire son retour face à l'Irlande, dans la "finale" du tournoi des 6 Nations. Touché par cette mise à l'écart, l'aillier avait eu une franche explication à l'époque avec Fabien Galthié. Les deux hommes avaient échangé pendant 1h30 à huis clos. "On a beaucoup investi sur ce joueur. II compte pour nous, mais il y a des moments où l'on doit faire des choix", avait lancé le sélectionneur devant les journalistes pour justifier son absence.

Damian Penaud avait réclamé une discussion franche pour comprendre les reproches qu'on lui faisait après la défaite face à l'Angleterre en février dernier. Les deux hommes s'étaient mis autour d'un ordinateur et l'ancien demi de mêlée avait alors montré à son joueur les actions précises où il était incriminé. Un long entretien qui n'avait pas forcément convaincu le Bordelais, renvoyé dans son club quelques heures plus tard.