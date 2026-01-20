Penaud écarté du XV de France par Fabien Galthié, il y a déjà eu une grosse tension entre les deux

Coup de tonnerre à l'approche du 6 Nations, le meilleur marqueur des Bleus serait écarté de la liste des 42 annoncée ce mercredi 21 janvier.

Selon les informations de plusieurs médias dont L'Equipe, la liste des 42 joueurs pour le Tournoi des 6 Nations comporterait plusieurs surprises de taille. La première concerne l'absence du centre Gaël Fickou et ses 98 sélections. L'été dernier, le joueur du Racing avait été promu capitaine et avait participé à la tournée d'automne face à l'Afrique du Sud et l'Australie, il ne sera pas de la partie. Mais la plus grosse sensation concerne l'absence de Damian Penaud, meilleur marqueur du XV de France avec 40 essais.

Malgré ses performances de premier plan avec l'Union Bordeaux Bègles depuis le début de la saison, Fabien Galthié aurait donc décidé de se priver de son joueur qui a inscrit six essais cette saison en club et deux lors de la tournée de novembre avec les Bleus. Ce n'est pas la première fois que le staff des Bleus prend ce genre de décision face à un cadre. Charles Ollivon, Matthieu Jalibert, Gregory Alldritt le savent.

Déjà un contentieux lors du dernier 6 Nations

L'ailier avait déjà été écarté l'année dernière avant de faire son retour face à l'Irlande, dans la "finale" du tournoi des 6 Nations. Touché par cette mise à l'écart, Damian Penaud avait eu une franche explication à l'époque avec Fabien Galthié. Les deux hommes avaient échangé pendant 1h30 à huis clos. "On a beaucoup investi sur ce joueur. II compte pour nous, mais il y a des moments où l'on doit faire des choix", avait lancé Fabien Galthié devant les journalistes pour justifier son absence.

Damian Penaud avait réclamé une discussion franche pour comprendre les reproches qu'on lui faisait après la défaite face à l'Angleterre en février dernier. Les deux hommes s'étaient mis autour d'un ordinateur et l'ancien demi de mêlée a montré à son joueur les actions précises où il était incriminé. Un long entretien qui n'avait pas forcément convaincu le Bordelais, renvoyé dans son club quelques heures plus tard. Bis repetita pour ce Tournoi des 6 Nations 2026 ?