Damian Penaud a été écarté du XV de France par Fabien Galthié : il y a déjà eu une grosse tension entre les deux

Damian Penaud, le meilleur marqueur des Bleus, a été écarté de la liste des joueurs sélectionnés pour le 6 Nations.

Plusieurs grosses surprises ont été annoncées par Fabien Galthié lors de l'annonce de la liste pour le 6 Nations face à l'Irlande puis face au pays de Galles. La première concerne l'absence du centre Gaël Fickou, un homme aux 98 sélections. L'été dernier, le joueur du Racing avait été promu capitaine et avait participé à la tournée d'automne face à l'Afrique du Sud et l'Australie, il ne sera pas de la partie. Mais la plus grosse sensation concerne l'absence de Damian Penaud, meilleur marqueur du XV de France avec 40 essais.

Malgré ses performances de premier plan avec l'Union Bordeaux Bègles depuis le début de la saison, Fabien Galthié a donc décidé de se priver de son joueur qui a déjà inscrit plusieurs essais cette saison en club et deux lors de la tournée de novembre avec les Bleus. Damian Penaud n'est pas la première victime des choix du staff.

Déjà un contentieux entre Damian Penaud et Fabien Galthié lors du dernier 6 Nations

Damian Penaud avait déjà été écarté l'année dernière avant de faire son retour face à l'Irlande, dans la "finale" du tournoi des 6 Nations. Touché par cette mise à l'écart, l'aillier avait eu une franche explication à l'époque avec Fabien Galthié. Les deux hommes avaient échangé pendant 1h30 à huis clos. "On a beaucoup investi sur ce joueur. II compte pour nous, mais il y a des moments où l'on doit faire des choix", avait lancé le sélectionneur devant les journalistes pour justifier son absence.

Damian Penaud avait réclamé une discussion franche pour comprendre les reproches qu'on lui faisait après la défaite face à l'Angleterre en février dernier. Les deux hommes s'étaient mis autour d'un ordinateur et l'ancien demi de mêlée avait alors montré à son joueur les actions précises où il était incriminé. Un long entretien qui n'avait pas forcément convaincu le Bordelais, renvoyé dans son club quelques heures plus tard. Bis repetita pour ce Tournoi des 6 Nations 2026 ?