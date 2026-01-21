Liste des 42 de Fabien Galthié : Dupont de retour dans un groupe surprise pour le Tournoi des 6 Nations

Fabien Galthié a dévoilé sa liste des 42 pour le tournoi des 6 Nations.

Le Tournoi des 6 Nations 2026 débute le 5 février prochain avec un énorme choc, France - Irlande. Vainqueur l'année dernière malgré trois déplacements, le XV de France espère conserver son titre. À un peu plus d'un an de la Coupe du monde en Australie, les Bleus de Fabien Galthié préparent déjà l'avenir et la liste pour le Tournoi comporte de nombreuses surprises et des absences.

Parmi les absents, Grégory Alldritt, Gaël Fickou et Damian Penaud, trois cadres du XV de France, ne figureront pas dans la première liste des 42 Bleus pour le 6 Nations. C'était déjà le cas l'année dernière, notamment pour le meilleur marqueur du XV de France (40 essais) ou pour le numéro 8 qui n'avait pas disputé le premier test-match face à l'Afrique du Sud en automne dernier laissant sa place à Mickaël Guillard qui lui avait été préféré avant que ce dernier ne se blesse et relaisse sa place au Rochelais. Blessés, Maxime Lucu, Romain Ntamack, Nolann Le Garrec sont également absents.

En revanche, il y aura bien un grand retour, celui du capitaine des Bleus, Antoine Dupont. Le Français va retrouver l'Irlande, moins d'un an après avoir subi sa rupture des ligaments croisés face à ses mêmes irlandais. Le deuxième ligne de Castres Tom Staniforth est la principale surprise de la liste. L'Australien de naissance a été à trois reprises le meilleur marqueur du top 14 et est une valeur sure du championnat français ces dernières années. Thomas Ramos, Louis Bielle-Biarrey, Anthony Jelonch, Thibaud Flament, Emmanuel Meafou, Julien Marchand sont eux bien présents...