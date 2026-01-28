Uini Atonio : le joueur du XV de France en "soins intensifs", sa carrière est terminée

Le pilier du XV de France, Uini Atonio, doit mettre un terme à sa carrière brutalement.

C'est une bien triste nouvelle qui provient de La Rochelle. Uini Atonio, pilier du XV de France doit immédiatement mettre un terme à sa carrière de joueur de rugby professionnel en raison d'un problème cardiaque détecté. Le joueur a été "admis hier (ce mardi) au centre hospitalier de La Rochelle suite à une suspicion de problème cardiaque". Pour rappel, Uini Atonio, pilier international (68 sélections) avait dû déclarer forfait à la dernière minute, ce dimanche, avant le match Clermont - La Rochelle, en raison d'une gêne au niveau du sternum. Il avait été immédiatement déclaré inapte pour le prochain rassemblement du XV de France face à l'Irlande alors qu'il était appelé par Fabien Galthié et son staff.

"Son état est aujourd'hui stable et il demeure, sous surveillance, en soins intensifs. À l'issue de son hospitalisation, Uini devra observer une longue période de convalescence. Il est désormais établi qu'il ne pourra pas poursuivre sa carrière de joueur" explique le communiqué du club sur Uini Atonio.

Qui est Uini Atonio ?

Uini Atonio est né à Timaru, Nouvelle-Zélande, au sud de Christchurch, de parents originaires de l'île de Samoa venus en Nouvelle-Zélande pour travailler. Il a passé plusieurs années aux Samoa dans ses jeunes années, chez son oncle et sa tante. C'est pour ça qu'il a évolué avec les All Blacks dans son adolescence avant d'opter pour les Samoa chez les moins de 20 ans puis finalement de choisir la France.

Son palmarès de joueur est impressionnant. Sacré en Pro D2 en 2014 avec La Rochelle, Uini Atonio a ensuite remporté le Challenge européen en 2019, deux Coupes d'Europe en 2021 et 2022. Il a également fait le Grand Chelem avec la France lors du 6 Nations en 2022 avant de remporter un nouveau tournoi en 2025...