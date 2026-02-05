Pourquoi Romain Ntamack est absent du XV de France face à l'Irlande ?

Romain Ntamack, demi d'ouverture emblématique des Bleus, est absent du match d'ouverture du Tournoi des 6 Nations.

Coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations ce jeudi soir entre le vainqueur sortant, la France, et l'Irlande. Pour cette première rencontre officielle depuis la tournée d'automne, plusieurs changements ont été effectués dans le XV de départ avec plusieurs absences remarquées. Si pour certains, il s'agit d'un choix sportif, pour d'autres joueurs comme Romain Ntamack, l'absence est liée à des raisons médicales.

Romain Ntamack, demi d'ouverture du Stade Toulousain, est absent de la feuille du match au Stade de France ce jeudi 6 février, alors que Matthieu Jalibert, qui n'est plus apparu avec sa sélection depuis le dernier Tournoi et le traditionnel Crunch contre l'Angleterre, fera son grand retour en tant que titulaire.

Romain Ntamack toujours blessé au rein

Romain Ntamack est absent suite à une blessure à un rein (fissure de la capsule fibreuse) contractée en fin d'année sur un plaquage contre La Rochelle. Les spécialistes, dont un urologue consulté sur demande de son club, avaient en effet conseillé au joueur de respecter une période de quarante jours avant de reprendre les contacts.

Ce qui explique pourquoi le double champion d'Europe avec les Rouge et Noir n'est pas dans le groupe car cela fera seulement "39 jours" contre l'Irlande. Romain Ntamack pourrait toutefois déjà être de retour dès le prochain match face au pays de Galles.