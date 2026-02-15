Pourquoi Romain Ntamack est absent du XV de France face au pays de Galles ?

Romain Ntamack, demi d'ouverture emblématique des Bleus, est absent depuis le match d'ouverture du Tournoi des 6 Nations.

Lors du premier match du Tournoi des 6 Nations jeudi 4 février, l'équipe de France de rugby a triomphé face à l'Irlande, prenant le bonus offensif et roulant même sur le XV du Trèfle. Favorite de ce tournoi, la France a parfaitement entamé son édition 2026 et espère ramener une nouvelle victoire lors de la seconde journée face au pays de Galles ce dimanche. Pour y parvenir, le staff des Bleus devra une nouvelle fois composer sans son demi d'ouverture, Romain Ntamack, toujours blessé, laissant son numéro 10 au Bordelais Mathieu Jallibert, très en vu face à l'Irlande.

Romain Ntamack toujours blessé au rein

Romain Ntamack est absent suite à une blessure à un rein (fissure de la capsule fibreuse) contractée en fin d'année sur un plaquage contre La Rochelle. Les spécialistes, dont un urologue consulté sur demande de son club, avaient en effet conseillé au joueur de respecter une période de quarante jours avant de reprendre les contacts. Malgré cette période de 40 jours dépassée, Romain Ntamack ne fait toujours pas partie de ce XV de France... La raison est simple, l'international tricolore a été victime d'une blessure aux ischio-jambiers qui retarde son retour d'une à deux semaines. On devrait donc le voir lors de la prochaine journée face à l'Italie le 22 février prochain.