Antoine Dupont ouvertement critiqué : "il n'est pas le joueur..."

Le capitaine du XV de France Antoine Dupont n'est pas considéré comme le meilleur selon les mots de cet ancien international.

Antoine Dupont est de retour sur les terrains depuis plusieurs semaines maintenant après sa rupture des ligaments croisés. C'était il y a un peu moins d'un an, face à l'Irlande, lors du Tournoi des 6 Nations 2025. Ce sont donc des retrouvailles que va vivre le capitaine du XV de France face aux Irlandais ce jeudi soir au Stade de France.

Depuis son retour à la compétition, Antoine Dupont reprend la forme progressivement, mais pour Pierre Berbizier, il ne faut pas l'attendre comme le Messie et celui qui fera gagner le XV de France. "Ce serait une erreur d'attendre qu'il nous fasse gagner" explique-t-il auprès du Midi Libre. "Dupont est un joueur très talentueux, mais s'en remettre uniquement à ses exploits me semble dangereux, surtout sur l'ensemble d'un Tournoi. Je crois qu'il est bon qu'effectivement, Antoine Dupont soit le plus de cette équipe et non le Messie", estime le technicien.

D'autres personnalités du monde du rugby sont en revanche plus critiques sur le niveau d'Antoine Dupont. S'il est pourtant considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, pour Gérard Cholley, ancien pilier du XV de France et de Castres, le Français "n'est pas le joueur le plus important du Stade Toulousain ces dernières années", selon ses mots dans La Depeche.

Antoine Dupont est au passage comparé à un autre cadre des Bleus : "Est-ce que c'est le meilleur joueur du monde actuellement ? Le meilleur demi de mêlée, oui, mais mettez-le en première ligne et je ne suis pas certain du résultat (...) Pour moi, le joueur le plus important du Stade Toulousain ces dernières années, ce n'est pas lui mais Thomas Ramos. Il est toujours là, rarement blessé et jamais il ne passe à côté d'un grand rendez-vous". Chacun fera sa propre opinion sur les mots de l'ancien joueur de Castres.