DIRECT. France - Irlande : les Bleus menacés par la révolte irlandaise, suivez le match

Ce jeudi soir, le XV de France débute son Tournoi des 6 Nations 2026 avec la réception périlleuse de l'Irlande. Suivez le match en direct.

En direct

22:57 - Attissogbé parachève la marque ! (36-14, 81e) Le XV de France passe la barre des 30 points ! Après une belle percée de Baptiste Serin, les Bleus font circuler le ballon jusqu'à l'aile droite. Meafou trouve Jalibert qui décale à Attissogbé. L'ailier flirte avec la ligne et aplatit. Thomas Ramos transforme.

22:53 - Bronca dans les tribunes ! (29-14, 77e) Après une passe déviée d'Attissogbé, le corps arbitral accorde une touche à l'Irlande, ce qui n'est pas du goût du Stade de France.

22:51 - Comme un seul homme ! (29-14, 76e) Impactant depuis son entrée, Lenni Noguchi gagne une vingtaine de mètres. Le ballon ressort pour Jalibert qui croise avec Depoortere. Plaqué par quatre adversaires, le trois-quart centre ne peut pas aplatir.

22:50 - "Au millimètre" (29-14, 75e) Matthieu Jalibert lève la tête et repousse l'Irlande dans ses 22 mètres avec un coup de pied très astucieux.

22:49 - Ovation au Stade de France ! (29-14, 74e) Remplacé par Baptiste Serin, Antoine Dupont est ovationné par les spectateurs présents au Stade de France.

22:48 - Rebond favorable (29-14, 74e) Une nouvelle fois, Antoine Dupont fait parler son expérience avec un énorme coup de pied qui renvoie le XV du Trèfle dans son camp.

22:47 - En-avant irlandais (29-14, 73e) Les Bleus peuvent souffler ! Après un visionnage vidéo, Karl Dickson siffle une faute de main irlandaise. Mêlée pour la France.

22:46 - Nouvel appel à la vidéo (29-14, 73e) À cinq mètres de l'en-but français, le ballon est perdu par un joueur irlandais. Lenni Noguchi récupère et passe directement à Kelleher qui aplatit. Karl Dickson fait appel à la vidéo pour clarifier cette action.

22:44 - L'Irlande pousse ! (29-14, 72e) Les remplaçants irlandais font un sacré travail ! Ils font tomber les plaquages et sont désormais à cinq mètres d'un troisième essai.

22:43 - Troisième pénalité (29-14, 71e) Hors-jeu tricolore et les Bleus concèdent leur troisième pénalité du match. Sam Prendergast trouve une touche aux abords des 22 mètres.

22:43 - Touche éclair (29-14, 70e) Les Irlandais combinent vite en touche.

22:42 - Dupont assure ! (29-14, 70e) En sortie de mêlée, Antoine Dupont trouve une touche après un coup de pied astucieux qui rase la pelouse.

22:41 - Discipline demandée (29-14, 69e) Karl Dickson relève les deux packs et demandent de la discipline pour cette introduction en mêlée.

22:39 - En-avant irlandais (29-14, 68e) Quelle activité de la troisième ligne française ce soir ! Anthony Jelonch provoque un en-avant après son plaquage.

22:38 - Attissogbé hésite (29-14, 66e) Théo Attissogbé peut s'en vouloir ! Servi sur la droite, l'ailier palois est plaqué aux jambes. Il avait tenté le cadrage-débordement alors que le jeu en pied était jouable.

22:37 - Ramos précieux (29-14, 66e) Chandelle montée par Prendergast devant les 22 mètres tricolores mais Thomas Ramos s'en sort.

22:37 - "Allez les Bleus !" (29-14, 65e) Le public l'a compris ! Les Bleus sont en difficulté mais sont soutenus par les supporters !

22:35 - Troisième sélection (29-14, 63e) Lenni Noguchi prend la place de François Cros. Troisième sélection pour le Montpelliérain.

22:34 - Essai accordé (29-14, 63e) Karl Dickson reste sur sa décision terrain. Sam Prendergast transforme dans la foulée.

22:33 - Appel à la vidéo ! (29-7, 62e) Après un ballon porté, Milne transperce Théo Attissogbé et aplatit. Si Karl Dickson accorde l'essai dans un premier temps, l'arbitre anglais fait appel à la vidéo avant la transformation.

22:32 - Touche à cinq mètres (29-7, 61e) Passe sautée de Gibson-Park et Antoine Dupont tente l'interception. En-avant volontaire selon Karl Dickson et Prendergast trouve une touche à cinq mètres de l'en-but.

22:31 - Double changement (29-7, 60e) Michael Milne et Finlay Bealham remplacent Jeremy Loughman et Tom Clarkson pour la fin de match. Andy Farrell jette ses ultimes forces dans la bataille !

22:30 - L'Irlande sauve l'honneur ! (29-7, 59e) Moins d'organisation défensive pour les Bleus et Nick Timoney ouvre le compteur irlandais ce soir. Après une succession de passes en un pas, le n°21 profite d'une montée d'Emmanuel Meafou pour prendre l'espace et aplatir. Sam Prendergast transforme.

22:28 - Duel de 9 (29-0, 58e) Après un énorme plaquage sur Gibson-Park, Antoine Dupont arrache le ballon.